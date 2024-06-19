Депутаты Днепра призвали включить Limak Holding в реестр международных спонсоров войны

Депутаты Днепра обратились в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики с просьбой внести Limak Holding в реестр международных спонсоров войны. Как известно, с началом полномасштабного вторжения фирма бросила строительство метрополитена в Днепре, нанесла ущерб городу и вообще сбежала из Украины.

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В частности, Limak Holding не завершила строительство вовремя, нарушив контрактные обязательства и нанеся ущерб КП "Днепровский метрополитен" и Государственному бюджету Украины. Кроме того, компания продолжает реализовывать значительные инфраструктурные проекты в России, финансируя государственный бюджет России, чем косвенно поддерживает российскую военную агрессию против Украины.

Депутаты призывают Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики рассмотреть это обращение и принять соответствующие меры для внесения Limak Holding в реестр спонсоров войны.