Депутат из Хмельницкого наврала в декларации на миллионы: СМИ узнали имя

Депутат Хмельницкого городского совета попала в коррупционный скандал из-за попыток скрыть от Налоговой службы более 1,5 млн долларов. Ею может быть Светлана Баранская, которой теперь грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что в своей декларации женщина вообще не указала наличие у нее наличных, но во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы и проживания было изъято более 1,491 млн долларов, 30 тыс. евро, 500 тыс. грн.

В настоящее время начато уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой в настоящее время является депутат. Сама женщина была задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины), санкция за которую предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Имя задержанной не называется, но, согласно данным СМИ, речь идет о Светлане Баранской. Она депутат Хмельницкого городского совета от партии "Европейская солидарность" и занимает место в комиссии по вопросам градостроительства, земельных отношений и охраны окружающей природной среды. В онлайн-системе YouControl она указана руководителем или учредителем более десяти обществ с ограниченной ответственностью, связанных преимущественно с недвижимостью и логистикой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее на коррупции разоблачили руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и члена фракции "Слуга народа" Хмельницкого облсовета Татьяну Крупы. У нее и ее родственников обнаружили 39 земельных участков, электростанции и миллионы гривен наличными.

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