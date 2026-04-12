Дело о коррупции в "Укравтодоре": ВАКС не смог допросить Славомира Новака

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) не смог допросить бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по делу о коррупции на госпредприятии. Из-за ряда обстоятельств новый допрос перенесли на 17 апреля.

Об этом сообщает "ВАКС решил". Отмечается, что Новак является ключевым фигурантом дела, выступая свидетелем в украинском уголовном производстве. Допрос был запланирован на 7 апреля и, поскольку Славомир Новак находится в Польше, процесс проводили с использованием механизмов международной правовой помощи. Впрочем, по ряду обстоятельств полноценный допрос так и не начался.

Длительные процессуальные дискуссии

Еще до выхода на связь с польской стороной между председательствующим судьей и защитником обвиняемого Александра Тисленко вспыхнула дискуссия о том, чьим свидетелем считать Новака. Ходатайство о его вызове сначала подавало обвинение, и судья стремился выяснить позицию защиты.

Зато защита долго не могла определиться: адвокаты сначала хотели заслушать свободные показания, после ряда нечетких ответов взяли перерыв на согласование и в итоге остановились на перекрестном допросе. Дополнительно процесс затянула разница во времени между Украиной и Польшей.

Выяснение обстоятельств вручения памятки о правах

Когда через час после начала заседания видеосвязь с Варшавой наконец заработала, Новак подтвердил личность, но сразу заявил, что не получал украинской памятки о правах и обязанностях. Польская судья с этим не согласилась: по ее словам, документ ему вручили еще в октябре 2024 года.

Новак также пожаловался на нарушение прав во время задержания. На это украинский судья напомнил, что подобные жалобы рассматриваются в другом порядке.

Неудовлетворительное качество перевода

Оказалось, что привлеченная ВАКСом переводчица работала через видеоконференцсвязь и переводила некорректно и неполно. При этом выяснилось, что польская сторона еще раньше предлагала привлечь дополнительного переводчика — но по непонятным причинам этого так и не сделали.

Перенос заседания

После ознакомления с документами Новак таки подписал памятку и подтвердил готовность давать показания. Однако заседание было запланировано только до 13:00, поэтому из-за нехватки времени судья Крикливый отложил допрос на 17 апреля и попросил польскую сторону обеспечить дополнительного переводчика во избежание технических ошибок в будущем.

Дело "Укравтодора": в чем подозревают Славомира Новака

Славомира Новака арестовали в Польше в июле 2020 года. По версии НАБУ и САП, он может быть причастен к трансграничной коррупционной схеме 2017-2019 годов, когда, находясь в должности и.о. главы "Укравтодора", получал взятки от компаний-подрядчиков.

Основным эпизодом является вероятный подкуп со стороны владельца компании "Альтком" Александра Тисленко. Следствие утверждает, что бизнесмен платил Новаку так называемую "абонентскую плату" за лояльность к компании, в частности речь идет о:

избежании штрафов на сумму 9 млн евро;

продолжении контрактов, которые финансировались за счет международных кредитов.

Деньги передавались через посредника в Польше с использованием кодовых слов, а общая сумма взяток превысила $600 тыс. Сейчас Александр Тисленко является обвиняемым в украинском суде, тогда как дело самого Новака рассматривают польские органы правосудия.

