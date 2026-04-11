ВАКС разрешил заочное расследование в отношении окружения Бахматюка по делу VAB Банка: о ком идет речь

Высший антикоррупционный суд Украины в четверг, 9 апреля одобрил проведение специального судебного производства в отношении фигурантов дела о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ПАО VAB Банк, который принадлежал беглому бизнесмену Олегу Бахматюку. Сам Бахматюк сейчас находится за границей, в Австрии.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания на YouTube. Дело касается как самого Бахматюка, так и экс-главы правления Дениса Мальцева, а также главы наблюдательного совета VAB Банка Натальи Василюк.

Что известно

Как стало известно по результатам слушания, решение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст объявят 14 апреля.

"Осуществлять специальное судебное производство в объединенном уголовном производстве №№12014000000000496, 52019000000001195 в отношении Бахматюка Олега Романовича, Василюк Натальи Романовны и Мальцева Дениса Константиновича", – сказал судья.

Согласно заключенному в 2014 году, VAB Банк получил стабилизационный кредит суммой 1,2 млрд грн от НБУ, а Олег Бахматюк лично поручился за возврат средств. Однако поскольку ни банк, ни владелец не выполнили обязательства, НБУ в 2015 году подал судебный иск о взыскании долга.

Что предшествовало

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении экс-первому заместителю председателя Нацбанка Украины Александру Писаруку, который на тот момент и до сих пор возглавлял правление Райффайзен Банка, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ в завладении средствами стабилизационного кредита VAB Банка на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Кроме них о подозрении было сообщено еще пяти лицам: председателю наблюдательного совета и заместителю председателя правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

До этого Печерский райсуд обязал Бахматюка заплатить Нацбанку 1,221 млрд грн в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту от регулятора.

Сам же Бахматюк находится в Австрии, которая отказалась его экстрадировать в Украину. В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу как самого Бахматюка, так и Власюк, которая является его сестрой.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году уголовный суд Вены принял решение об отказе в экстрадиции Олега Бахматюка в Украину по делу VAB Банка на запрос украинской прокуратуры. Бахматюк тогда в очередной раз заявил о том, что выдвинутые против него обвинения являются безосновательными.

