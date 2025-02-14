Действующего нардепа взяли под стражу: почему ВАКС изменил меру пресечения в деле о хищениях на "Укрзалізниці"

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) изменил меру пресечения действующему народному депутату, члену Комитета по транспорту и инфраструктуре, сопредседателю депутатской группы "За будущее" Виктору Бондару, которого подозревают в соорганизации схемы завладения 140 млн грн "Укрзалізниці". Подозреваемого взяли под стражу на срок до 60 дней, так как он не внес 100 млн грн в качестве залога.

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О решении суда 14 февраля сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Имя подозреваемого нардепа официально не разглашается, однако, как свидетельствуют детали дела, речь, вероятно, идет о Бондаре. Также эту информацию подтверждает журналист-расследователь Олег Новиков.

Своим решением ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное и.о. Генерального прокурора. "Учитывая, что подозреваемый не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога", – говорится в сообщении.

Во исполнение решения подозреваемый был взят под стражу в зале суда. Сумма залога осталась прежней – 100 млн грн.

Напомним, в САП и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) 17 января 2025 года сообщили о вручении подозрения народному депутату, который, вероятно, стал соорганизатором коррупционной схемы по закупке кабелей для "Укрзалізниці". Имя фигуранта тогда тоже не оглашалось, но по данным медиа, речь шла о Бондаре.

"Применив разные схемы по увеличению стоимости продукции, злоумышленники реализовали ее "Укрзалізниці" по ценам, значительно выше рыночных, что нанесло "Укрзалізниці" убытков на сумму более 140 млн грн. ... Подозреваемый нардеп использовал для решения вопросов свой статус и связи, а также получал теневые дивиденды от реализации преступной схемы", – рассказали правоохранители.

"НАБУ и САП считают народного депутата Виктора Бондаря соорганизатором хищений на АО "Укрзалізниця". Вместе с ним другим соорганизатором, по мнению следствия, является столичный предприниматель Владимир Котляр. Также по этому делу подозревается бывший первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Алексей Онисимюк (является подозреваемым/обвиняемым еще в двух делах)... В общей сложности 8 подозреваемых", – уточнял тогда Новиков.

Кто такой Виктор Бондар и какие должности он занимал

Бондар еще с 2000 по 2005 год работал в Секретариате Кабинета министров, занимал должности руководителя центра информационных ресурсов департамента внутренней политики, заместителя директора департамента по связям с Верховной Радой Украины, начальника управления стратегии развития информационных ресурсов и технологий Секретариата Кабинета министров. До этого работал юридическим советником, а также на различных руководящих должностях в коммерческих предприятиях.

В 2005-2006 годах был министром транспорта и связи Украины. В 2006 году политик перешел в Секретариат президента, где до 2007 был заместителем председателя (на то время Виктора Балоги).

В 2007-2010 годах был главой Днепропетровской области. С сентября 2007 года занимал должностьи.о. председателя Днепропетровской облгосадминистрации, а в 2008-2009 годах был заместителем лидера партии "Единый центр", инициатива создания которой принадлежала главе администрации президента Виктора Ющенко – тому же Виктору Балоге.

С 2010 по 2011 год Бондар занимал должность заместителя председателя Государственной таможенной службы (на тот момент Игоря Калетника). С 2011 по 2012 год Бондар был руководителем организационно-распорядительного департамента Гостаможслужбы.

В 2012 году избирался депутатом Верховной Рады 7-го созыва как самовыдвиженец по округу № 191(Хмельницкая область), вошел в состав фракции "Партии Регионов". В 2014 году вышел из фракции и с другими депутатами основал парламентскую группу "Суверенная Европейская Украина".

В 2014 году избран народным депутатом в ВР 8-го созыва по тому же округу. Был членом Комитета Верховной Рады по Регламенту и организации работы ВРУ. С 2015 года – председатель партии "Возрождение". С 2017 года сопредседатель депутатской группы в Верховной Раде "Партия "Возрождение".

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва был избран как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу (Хмельницкая область). Сопредседатель депутатской группы "За будущее". Член Комитета по транспорту и инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января САП сообщала, что ВАКС не стал брать Бондаря под стражу. К нему тогда применили меру пресечения в виде 100 млн грн залога с возложением процессуальных обязанностей.

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