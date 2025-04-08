CRH нарушила условия разрешения АМКУ на концентрацию: разрешение отменено судом

Хозяйственный суд города Киева установил, что международная компания CRH Ukraine BV нарушила условия, определенные в решении Антимонопольного комитета Украины №304-р от 5 сентября 2024 г., которое позволяло ей приобрести активы итальянской группы Buzzi в Украине.

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Об этом сообщает "УНИАН".

Как следует из решения суда, одним из ключевых требований, предусмотренных разрешением, было назначение независимых руководителей – лиц, не связанных с другими структурами CRH в Украине, – на руководящие должности в компании ЧАО "Дикергофф цемент Украина", ставшей объектом приобретения.

Однако, согласно материалам дела, уже 11 октября 2024 года в наблюдательный совет ЧАО "Дикергофф цемент Украина" был назначен Мариуш Томаш Богач, который одновременно является членом наблюдательного совета АО "Подольский цемент" – компании, также принадлежащей CRH. Это прямо противоречит обязательствам, которые компания взяла на себя в пределах концентрации.

Суд признал, что такие действия CRH подрывают гарантии, направленные на защиту конкуренции на рынке цемента и недопущение злоупотребления доминирующим положением.

Напомним, что после покупки активов Buzzi доля CRH на рынке цемента возросла до 47%, что вызвало беспокойство со стороны как потребителей, так и местных властей.

Суд постановил признать недействительным решение АМКУ, позволявшее концентрацию именно из-за отсутствия надлежащей оценки рисков ограничения конкуренции и несоблюдения условий разрешения компанией CRH уже после его получения.