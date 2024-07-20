Зимой может быть меньше отключений электроэнергии, чем за последние две недели: Харченко озвучил важный прогноз

Зимой отключения электроэнергии могут быть менее жесткими, чем были за последние две недели жары. При этом точный прогноз сделать сложно: невозможно спрогнозировать обстрелы или точно определить, какие могут быть аварийные ситуации, какой будет погода.

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Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в программе OBOZ.TALK. Он отметил, что до полномасштабной войны у Украины было 36-37 ГВт мощности, а сейчас нет 9. "Восстановление идет, ремонты идут. Надо признать, что механизмы международной помощи с одной стороны работают, с другой стороны абсолютно неэффективны в условиях войны. Они слишком медленные, они не умеют бежать, они просто не успевают за тем темпом, который задают украинцы", – объяснил он.

Харченко уверен, что к зиме будет восстановлена определенная мощность. Сейчас невозможно предусмотреть точные цифры, но она будет достаточно, чтобы значительно смягчить прохождение зимы. "И не будет зимой ни одного апокалипсиса. Более того, есть все основания полагать, что зима может пройти лучше, чем прошли последние 2 недели", – говорит он.

При этом Харченко добавил, что никто не может ничего гарантировать, потому что невозможно предусмотреть атаки, погоду, аварии, которые могут произойти. "Но если ситуация будет нормально развиваться, то действительно у нас есть некоторые возможности пройти зиму лучше, чем мы проходили последние 2 недели", – добавляет эксперт.

"Дно было на последней неделе, и мы начинаем понемногу улучшать ситуацию с обеспечением генерации. Ситуация не простая, ситуация сложная, температурные аномалии последних двух недель тоже много бед наделали. Но тем не менее работы продолжаются, но тем не менее оборудование возобновляется, но тем не менее постепенно возвращаются к работе те объекты, которые не были восстановлены", – говорит он.

Также Харченко рассказал об аварийной ситуации на Южноукраинской АЭС. "Вы знаете, это действительно ничего фантастического, это техническая проблема, которую в мирное время мы бы не заметили. Но сейчас любая даже небольшая техническая проблема превращается в существенные неприятности. И действительно произошел технический инцидент из-за температуры, или пока нет результатов расследований, нельзя сказать точно, но из-за жары произошло возгорание техники, соответственно трансформаторы отключились, блок подключился. Это привело к отключению дополнительных линий, и сейчас уже эти линии восстановлены, а восстановление трансформаторов продолжается", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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