Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: инструкция по рассчете мощности "экофлоу"

Летом в Украине возможны отключения электроэнергии. Причина – сезонные ремонты на энергоблоках и нехватка мощностей. В связи с этим вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь непонятно, по каким параметрам рассчитывать необходимую мощность.

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Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций. Принцип его работы калькулятора простой – нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения зарядных станций, соответствующих указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. Например:

Wi-Fi роутер мощностью 15 Вт, 7 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 685 Вт*ч;

минимальная пусковая мощность – 200 Вт;

минимальная рабочая мощность – 200 Вт.

Вместе с тем, следует помнить: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. Как подчеркунл его создатель, он не несет "никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных". А потому перед покупкой прибора следует пересчитать все самостоятельно, учитывая параметры конкретных устройств.

Когда ожидать возможных отключений света

Ранее же член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк ("Слуга народа") отметил: летом в Украине возможны перебои в энергоснабжении граждан. Ведь из-за выхода в ремонт атомных энергоблоков в сети будет существенно меньше тока.

При этом он подчеркнул: солнечная генерация не может полностью компенсировать этот дефицит. Поскольку ее пик приходится на часы, когда нагрузка на систему самая низкая — в середине дня.

"С ветряными электростанциями похожая ситуация – ветер может быть, а может и нет. Поэтому мы не можем стабильно рассчитать возобновляемые источники энергии", – признал нардеп.

Усугубить ситуацию, констатировал он, может погода. Если по вечерам будет жарко и люди будут вынуждены массово включать кондиционеры, "мы, скорее всего, имеем определенный дефицит в энергосистеме".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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