Жильцы элитных домов в центре Киева оказались злостными должниками по коммуналке: квартиры там стоят миллионы гривен

В Киеве самыми крупными должниками за отопление и горячую воду оказались элитные многоэтажки в центре столицы. Всего девять таких домов задолжали "Киевтеплоэнерго" почти 3,5 млн грн. Квартиры в этих домах стоят миллионы гривен, что не мешает собственникам не платить за коммуналку.

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"Задолженность за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления продолжает расти. За отопительный сезон 2023/2024 этот долг увеличился на 800 млн грн, или на 13%... Большая часть долга, а именно 4,5 млрд грн, приходится на 16% от общего количества клиентов "Киевтеплоэнерго", – подсчитали в компании.

Сколько стоят квартиры в домах, где не платят за тепло и воду

Среди топ-должников – девять многоэтажек, расположенных в центре Киева. В компании раскрыли адреса двух из таких домов:

бульв. Леси Украинки, 23 (Печерский район): должниками за отопление являются 89% собственников квартир. Общая задолженность жильцов дома на 1 июля – 1,65 млн грн;

ул. Сечевых Стрельцов, 50-52А (Шевченковский район): должниками за отопление являются 59% владельцев квартир. Общая задолженность жильцов дома на 1 июля составляет 1,3 млн грн.

Квартиры в этих домах стоят миллионы гривен. Так, по данным крупного сайта объявлений, по состоянию на 11 июля в продаже находятся несколько квартир в доме по Леси Украинки, 23. Самая дешевая из них предлагается за 6,1 млн грн (150 тыс. долл)., а самая дорогая – более чем за 10,5 млн грн (257 тыс. долл.).

В доме по ул. Сечевых Стрельцов на сайте объявлений размещены данные о продаже только одной квартиры. Но это пентхаус, и цена на него впечатляет – 19,4 млн грн, или 475 тыс. долл.

В целом в Печерском районе Киева, где самые дорогие квартиры в столице, насчитывается более 247 должников, у которых в собственности есть две или более квартир. У каждого из них есть задолженность за потребленную горячую воду и отопление более 25 тыс. грн.

По словам тепловиков, тем, кто не только не платит за услуги, но и не оформляет рассрочку, начислена пеня. Она уже отражена в квитанциях за июнь.

Что делать, если есть долг за отопление

Киевляне, имеющие задолженность за потребленные коммунальные услуги, могут заключить договор реструктуризации, то есть оплаты долга по частям. Как рассказала заместитель коммерческого директора "Центра коммунального сервиса"(ЦКС) Юлия Петрик, заключить такой договор можно даже онлайн-режиме, если потребитель находится за пределами города или страны. Чтобы заключить договор реструктуризации, необходимо:

обратиться в любой сервисный центр по предварительной записи или в порядке живой очереди;

без посещения сервисного центра дистанционно передать документы через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram. Потребители также могут подписать договор с помощью ЭЦП, даже находясь за пределами Украины;

предоставить специалисту заявление, которое пишется в произвольной форме (специалисты помогут ее правильно составить);

добавить к заявлению документы: паспорт (или ID-карту), карточку налогоплательщика (индивидуальный идентификационный номер – ИНН), если ИНН нет в ID-карте, правоустанавливающий документ на квартиру и выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Если договор заключает представитель собственника, обязательно должна быть доверенность от собственника. Она должна быть заверена в соответствии с действующими правовыми нормами.

Как сообщал OBOZ.UA, также за время полномасштабной войны в Украине увеличилась доля банковских клиентов, пытающихся уклониться от уплаты кредитов. Но до сих пор подавляющая часть проблемных кредитов была открыта на оккупированных территориях до начала полномасштабного российского вторжения.

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