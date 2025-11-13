За "проблемную" газовую пломбу украинцу прислали платежку на 1,5 млн грн: за что придется заплатить огромную сумму

Харьковский районный суд Харьковской области обязал двух мужчин доплатить за газ 1,5 млн грн. Такое доначисление провели из-за того, что, как говорится в материалах дела, газовики во время проверки увидели растянутый трос и смещенную пломбу на счетчике. В результате жители дома могли пользоваться газом, который был отключен еще в прошлом году.

Об этом говорится в материалах дела №635/4211/25. Один из мужчин – владелец дома. Второй, судя по материалам дела, проживал в доме вместе с семьей. При этом за сохранность пломб счетчика отвечает владелец помещения, в котором они находятся.

В феврале 2025-го газовики проверяли тех потребителей, которые были отключены от газа. Оказалось, что пломбировочный трос у ответчика был растянут, а пломба находилась в другом положении.

"... в связи с чем охранная пломба не несет охранной функции от несанкционированного отбора природного газа. На территории домовладения находится теплица, в которой выращивают цветы. На момент выявления нарушения теплица отапливалась самодельным твердотопливным прибором. В помещении теплицы найдено газовую самодельную горелку с запахом газа без имеющегося подключения к газовой системе, о чем был составлен Акт о нарушении №004019", – указано в решении суда.

Рядом с домом работники "Газораспределительные сети Украины" увидели теплицу, в который выращивали цветы. Там нашли самодельную горелку с запахом газа. Газовики составили акт о нарушении, а сын жителя, который назвался Гариком, его подписал.

"Согласно проведенного доначисления в адрес потребителя было направлено отдельное платежное поручение, которое было проигнорировано потребителем, в результате чего образовалась задолженность, которая в настоящее время не погашена, чем именно из-за своих действий Ответчиками нанесен ущерб ООО "Газораспределительные сети Украины" в размере 1 511 245,99 грн", – говорится в решении.

Судья решил, что именно ответчик как потребитель природного газа, несет ответственность за сохранность и целостность счетчика, даже если он не пользовался газом.

