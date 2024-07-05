Введут усиленный режим: график отключений света на 6 июля раскрыли энергетики
В Украине 6 июля ограничения для потребителей электроэнергии будут действовать круглые сутки. Это означает, что графики отключений света, составленные облэнерго в каждом регионе, будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом вечером будут действовать усиленные отключения – с дополнительными часами без света.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "6 июля графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. С 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы – две очереди", – говорится в сообщении.
В компании уже объясняли, что очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей.
"Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго", для компенсации дефицита энергии в системе. Какова продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе", – рассказали энергетики.
Например, в энергокомпании ДТЭК предупредили потребителей о применении отключений в "серых зонах" графиков. "По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра (6 июля. – Ред.) будут применяться на протяжении всех суток. Киев, Киевская область, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина: в вечерние часы отключения могут происходить в светло-серой зоне", – заявили энергетики.
Следует учитівать, что "Укрэнерго" определяет время действия ограничений по все Украине, но конкретный график отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для своего адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.).
В Украине временно изменят графики: когда не будет отключений
В Украине с 9 по 24 июля изменится система отключений света. Это затронет все области, но только временно.
Так, в каждом регионе в один из дней в течение двух недель не будет отключений. В другие дни графики, наоборот, могут применяться в усиленном режиме.
Дело в том, что энергетикам нужно подсчитать фактическое потребление тока в каждой области. "Такие замеры проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", – объяснили в "Укрэнерго".
В то же время в дни "без отключений" для определенного региона в других областях графики могут стать жестче. "Более конкретную информацию о графиках отключений вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительного дискомфорта из-за проведения измерений", – отметили в "Укрэнерго".
Когда не будет отключений света в каждой области:
- 9 июля: Днепропетровская область;
- 10 июля: г. Киев;
- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ривненская области;
- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;
- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;
- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украину пришла жаркая погода. Поскольку в соседних странах ситуация такая же, у них меньше возможностей продавать свою электроэнергию, а потому интенсивность отключений света у украинцев увеличилась. В то же время импорт тока в Украину из ЕС и так находится на рекордном уровне.
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