"Водоканал" отсудил у беженца 23 тыс. грн долга: мужчина заявил, что с 2022-го живет в Германии с семьей, но это не помогло

Новобаварский районный суд Харькова обязал беженца заплатить долг за воду в размере 23,2 тыс. грн. Мужчина в суд не явился, однако подал письменное возражение, в котором сообщил, что еще с 2022-го вместе с семьей живет в Германии и коммунальными услугами не пользуется.

Об этом говорится в материалах дела №639/3987/25. Так, "Харьковводоканал" в своем иске просил взыскать 29,9 тыс. грн, однако при этом речь шла о долге, который начал накапливаться с 2016-го до 2025-го. Тогда как суд решил, что взыскать можно долг за период с 2017-го.

Беженец подал в суд объяснение с просьбой отказать в иске. Он отметил, что вместе с семьей с апреля 2022 года постоянно проживает в Германии. "Согласно действующему законодательству, потребитель освобождается от оплаты за коммунальные услуги (кроме некоторых исключений) в случае их фактического неиспользования из-за длительного отсутствия", – говорится в объяснении беженца.

Начиная с 20 апреля 2022 года семья ответчика проживает в Германии, где они получили статус временной защиты. "В подтверждение факта долго длительного проживания за пределами Украины ответчиком были предоставлены официальные документы, выданные компетентными органами Германии, с нотариально заверенным переводом на украинский язык, которые имеют высокую степень доказательной силы", – говорится в пояснении.

Суд удовлетворил иск "водоканала" и решил, что владелец жилья обязан платить. Отметим, если не подавать показания счетчика за воду, "водоканал" имеет право начислять платежки с учетом нормативов потребления.

"С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что исковые требования КП "Харьковводоканал" подлежат частичному удовлетворению в пределах срока исковой давности в сумме 23 242, 33 грн", – говорится в решении суда.

