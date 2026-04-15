Вернутся ли массовые отключения света летом: украинцам рассказали, к чему готовиться

В Украине летом 2026 года возможно сочетание сильной жары до +40°C и повышенной нагрузки на энергосистему, что создает риск дефицита электроэнергии. Поэтому гражданам следует готовиться к отключениям света. Избежать их можно только, если не будет обстрелов, электростанции будут работать стабильно, а ремонты на АЭС завершатся вовремя.

По прогнозам специалистов, нынешнее лето в Украине может стать одним из самых жарких за последние годы. Синоптик Наталья Птуха в комментарии медиа объяснила это влиянием климатического явления Эль-Ниньо, которое вызывает глобальные погодные колебания.

Такой процесс связан с повышением температуры воды в Тихом океане и способен менять климат в разных регионах мира, в частности приносить аномальное тепло в Европу. Дополнительно Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что период 2026-2029 годов может стать рекордно теплым.

Вероятность того, что один из этих лет превысит предыдущие температурные рекорды, оценивается очень высоко. В Украине это означает:

длительные волны жары с температурой +35...+40°C;

очень теплые ночи (иногда более +25°C);

дефицит осадков в некоторых регионах.

Самый сложный период ожидается во второй половине лета, когда перегретая почва еще больше усилит ощущение жары. С повышением температуры резко возрастает потребление электроэнергии. Основная причина – массовое использование кондиционеров, вентиляторов и другой техники.

В то же время генерация электроэнергии, наоборот, уменьшается. Как объясняют в"Укрэнерго", летом атомные электростанции работают не на полную мощность из-за плановых ремонтов.

Фактически возникает классический дисбаланс, когда потребление растет, а производство падает, это создает риск дефицита электроэнергии. По словам доктора экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа наиболее критическими могут стать июнь, июль и август. Именно в эти месяцы нагрузка на энергосистему достигает максимума.

Украина может пройти лето без отключений только при благоприятном сценарии. Для этого должны выполняться сразу несколько условий:

отсутствие массированных атак на энергетику;

стабильная работа атомных станций;

своевременное завершение ремонтов.

Если хотя бы один из этих факторов не сработает – могут вернуться графики ограничений. Самая большая угроза для энергосистемы – это удары по инфраструктуре. Даже небольшие повреждения могут создать дефицит в пиковые часы.

Особенно сложной остается ситуация в прифронтовых регионах, где ремонтные работы осложнены постоянной опасностью. Энергосистема уже неоднократно работала в режиме аварийной балансировки, и этот опыт показывает, что даже кратковременные проблемы могут приводить к отключениям. Специалисты рассматривают различные варианты усиления системы:

развитие маневровой генерации (газовые и биоэнергетические установки);

использование систем накопления энергии;

увеличение доли возобновляемых источников.

Также бизнес активно развивает собственную генерацию – по оценкам, около 3 ГВт уже работает как дополнительная "подушка безопасности". Однако этого недостаточно, чтобы полностью исключить риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о серьезных проблемах в энергетической сфере Украины. По его словам, страна сталкивается с большим дефицитом электроэнергии, и из-за этого следующий отопительный сезон 2026–2027 годов будет сложным.

