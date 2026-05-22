"Большая стройка" в энергетике: в Украине выбрали 7 главных областей для новых электростанций

Украина запускает конкурс на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей в наиболее энергодефицитных регионах. В список приоритетных вошли 7 областей: Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Одесская, Сумская, Харьковская и Полтавская.

Новые объекты должны усилить устойчивость энергосистемы после российских атак и уменьшить нагрузку на сети передачи электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, а детали рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Общий объем новых мощностей составит 1322 МВт. Это 10-13% от всего текущего потребления Украины. Такой мощности достаточно, чтобы полностью покрыть пиковое зимнее потребление Киева вместе с предприятиями и электротранспортом (обычно столица зимой потребляет в пределах 1,2-1,5 ГВт).

Больше всего планируют построить в прифронтовых и энергодефицитных областях:

Сумская, Харьковская и Полтавская области – 872 МВт;

Киевская и Черкасская области – 250 МВт;

Днепропетровская область – 100 МВт;

Одесская область – 100 МВт.

По словам Шмыгаля, весь запланированный объем генерации должны ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. Правительство рассчитывает, что это станет одним из ключевых элементов развития распределенной генерации и новой архитектуры энергетической безопасности Украины.

Какие условия конкурса

Подать заявки на участие можно будет в течение трех месяцев после публикации конкурсной документации Министерство энергетики Украины. Для второго этапа конкурса правительство изменило правила:

минимальная гарантированная мощность одного объекта – 10 МВт;

– 10 МВт; обязательное наличие второго уровня инженерной защиты;

победители должны построить мощности в определенные сроки.

Максимальный срок ввода новых объектов в эксплуатацию составит до 20 месяцев. Начало строительства ожидается в конце ноября.

Для участников конкурса предусмотрели стимулирующий механизм поддержки. В течение пяти лет после запуска объекта государство будет выплачивать до 27,92 евроцента за 1 кВт*ч за услугу по обеспечению развития генерирующих мощностей.

Поддержка будет работать по механизму рыночной премии – в случаях, когда цена электроэнергии в часы утренних и вечерних пиков будет ниже определенного конкурсом уровня.

