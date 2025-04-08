Вернут ли отключения света из-за заморозков: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

Украинцам не вернут отключения света из-за похолодания, ведь официальные меры по ограничению электроснабжения пока не применяются. Однако украинцам следует уменьшить потребление энергии во избежание перегрузки энергосистемы.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Одной из главных причин увеличения потребления электроэнергии является похолодание, которое охватило всю территорию Украины.

Снижение температуры воздуха приводит к тому, что люди начинают активно использовать электрические обогреватели – камины, радиаторы, кондиционеры. Это создает дополнительную нагрузку на энергетическую систему страны, однако пока ресурсов хватает, чтобы не возвращаться к отключениям.

После завершения отопительного сезона многие местные органы самоуправления приняли решение о прекращении работы некоторых объектов генерации тепловой энергии, которые не могут обеспечивать производство электрической энергии без подачи тепла. В результате остановка таких объектов также оказывает влияние на общую доступность электрической энергии и заставляет экономить.

Еще одной важной составляющей ситуации, по словам "Укрэнерго", является облачная погода на части территории Украины. Она снижает эффективность работы солнечных электростанций, что также влияет на энергетическую систему. Солнечные панели, которые обычно могут обеспечить часть энергопотребления, из-за недостаточного количества солнечных дней работают с меньшей эффективностью, что требует дополнительных ресурсов для покрытия спроса.

Учитывая эти факторы, "Укрэнерго" призывает, чтобы потребители, как бытовые, так и бизнес, снижали свое энергопотребление. Рекомендуется воздерживаться от одновременного включения нескольких мощных электроприборов, особенно в период с 8:00 до 21:00, когда спрос на электричество наибольший. Это позволит значительно снизить нагрузку на энергосистему и сохранить ее стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в правительстве утверждают, что по окончании отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Следовательно, после этого срока – в частности, в мае, июне и т.д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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