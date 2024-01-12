В Житомире пропал свет: обещают восстановить через несколько часов

Вечером в пятницу, 12 января, часть Житомира осталась без света. Причиной этого стало обесточивание 21 трансформаторной подстанции (ТП).

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Об этом сообщили на странице Житомирского городского совета в Facebook. Там отметили, что над возобновлением электроснабжения уже работают энергетики Облэнерго и коммунальщики.

"Электричество в шести ТП уже в процессе восстановления. Все остальные адреса отработают в пределах часа-двух", – сказано в сообщении.

Местные СМИ писали, что без света остался центр Житомира. На улицах Хлебной, Небесной Сотни и других аптеки и магазины работали на генераторах.

На сайте АО "Житомироблэнерго" было указано, что отключение произошло примерно в 16:38. Также в Житомире проводили плановые работы.

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