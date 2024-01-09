Потребление электричества взлетело до рекорда: энергетики обратились к украинцам

В Украине утром 9 января был зафиксирован рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления. В "Укрэнерго" призвали граждан бережливо потреблять электроэнергию.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Энергетики делают все возможное, чтобы избежать появления в энергосистеме дефицита электроэнергии без применения аварийной помощи от энергосистем других стран", – резюмируют в пресс-службе.

Как экономить электроэнергию?

Магазинам и торговым центрам достаточно с 9:00 до 19:00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин. В свою очередь, бытовые потребители могут перенести домашние дела с использованием утюга, электроплиты и пылесоса на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные дни. Или просто не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а выходя из комнаты, выключать свет.

Сегодня же, 9 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, что последние обстрелы не нанесли существенного ущерба украинской энергетической системе. Ситуация контролируемая, есть запас прочности, плановые отключения не предусматриваются.

"Но в связи с низкими температурами потребление электроэнергии стремительно растет. Сегодня по состоянию на утро оно на 6% превысило вчерашние показатели. Дополнительные нагрузки увеличивают риск аварий.

На время холодов энергетики призывают граждан снизить потребление за счет отключения мощных электроприборов, а бизнес – за счет обесточивания вывесок, баннеров, витрин. "Это позволит сэкономить до 200-400 МВт, что равняется нескольким блокам теплогенерации. И это сейчас критически необходимо нашей энергосистеме", – заявил глава Кабмина.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцев уже призывают активно готовиться к возможным проблемам, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего запастись водой и едой.

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