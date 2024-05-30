В "Укрэнерго" сделали заявление об отключении электроэнергии 31 мая: почему телефоны и павербанки лучше зарядить

В последний день весны в Украине не планируют применять графиков отключений электроэнергии. Причем как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Тем не менее, стоит учитывать, что ситуация может изменится, и графики таки введут. А потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.

Об отсутствии планов по применению графиков сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: если изменения все же произойдут, украинцам будет сообщено об этом.

"31 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" не составляет графиков

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Для кого не будут применять графики

Тем временем, в Украине определили предприятия, к которым не будут применяться графики отключений электроэнергии. Так, плановых отключений удастся избежать тем, кто импортирует 80% от своего потребления ресурса, ужесточив таким образом уже действующую соответствующую норму. Соответствующее постановление уже принял Кабмин.

При этом стоит понимать: своим постановлением Кабмин фактически ужесточил данную норму, которая действовала и раньше. Только тогда необходимый объем импорта для избежания отключений должен был составлять:

50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле;

30% в мае-сентябре.

Таким образом, теперь, чтобы не подвергаться плановым отключениям, предприятия должны импортировать существенно больше электроэнергии, чем ранее.

Украинцы могут влиять на отключения света

В то же время, украинцы могут влиять на отключения электроэнергии – ведь во многом, от их действий зависит продолжительность ограничений. Делать же это можно, экономно потребляя ресурс.

"Объемы отключений напрямую зависят от того, сколь бережно к потреблению электроэнергии относятся потребители. Благодаря сознательному использованию энергии объемы обесточений могут быть уменьшены", – рассказали в правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

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