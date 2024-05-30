В "Укрэнерго" сделали заявление об отключении электроэнергии 31 мая: почему телефоны и павербанки лучше зарядить
В последний день весны в Украине не планируют применять графиков отключений электроэнергии. Причем как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Тем не менее, стоит учитывать, что ситуация может изменится, и графики таки введут. А потому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.
Об отсутствии планов по применению графиков сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: если изменения все же произойдут, украинцам будет сообщено об этом.
"31 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
"Укрэнерго" не составляет графиков
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Для кого не будут применять графики
Тем временем, в Украине определили предприятия, к которым не будут применяться графики отключений электроэнергии. Так, плановых отключений удастся избежать тем, кто импортирует 80% от своего потребления ресурса, ужесточив таким образом уже действующую соответствующую норму. Соответствующее постановление уже принял Кабмин.
При этом стоит понимать: своим постановлением Кабмин фактически ужесточил данную норму, которая действовала и раньше. Только тогда необходимый объем импорта для избежания отключений должен был составлять:
- 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле;
- 30% в мае-сентябре.
Таким образом, теперь, чтобы не подвергаться плановым отключениям, предприятия должны импортировать существенно больше электроэнергии, чем ранее.
Украинцы могут влиять на отключения света
В то же время, украинцы могут влиять на отключения электроэнергии – ведь во многом, от их действий зависит продолжительность ограничений. Делать же это можно, экономно потребляя ресурс.
"Объемы отключений напрямую зависят от того, сколь бережно к потреблению электроэнергии относятся потребители. Благодаря сознательному использованию энергии объемы обесточений могут быть уменьшены", – рассказали в правительстве.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.
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