Украинцы могут влиять на отключения света: что нужно делать

Экономное потребление электроэнергии существенно влияет на графики отключений. В частности, благодаря этому объемы обесточиваний могут быть уменьшены – ведь те напрямую зависят от объемов потребления.

Об этом рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, сообщает Правительственный портал. Отмечается:

дефицит в энергосистеме есть на протяжении почти всех суток;

поэтому для сбалансирования энергосистемы приходится применять графики отключений.

"Объемы отключений напрямую зависят от того, сколь бережно к потреблению электроэнергии относятся потребители. Благодаря сознательному использованию энергии объемы обесточений могут быть уменьшены," – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в пиковые часы украинской энергетической системе не хватает генерирующих мощностей для покрытия всех потребностей. "В дневные часы увеличивается солнечная генерация. Однако облачная погода существенно уменьшает генерацию на солнечных электростанциях", – признал Слободян.

Впрочем, отметил он, возобновляемая энергетика – это не только СЭС. Это также:

ветроэлектростанции;

небольшие ГЭС.

"Поэтому, когда увеличивается ветер – ВЭС начинают больше производить. Дождливая погода в свою очередь увеличивает возможности малых гидроэлектростанций", – объяснил Слободян.

Отключают одинаково всех

В свою очередь, рассказала OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян, в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

"Такой проблемы пока нет. У нас проблема в том, что украинские электростанции не могут производить электричество в достаточном объеме. Страна потребляет больше, чем есть возможности выработать. Потому у нас дефицит один для всех, на все области", – объяснила Цатурян.

При этом она подчеркнула: также в Украине нет ни одной области, в которой отключения длились бы короче, чем в других, или в которой можно было бы их не применять. "Отключают одинаково всех", – констатировала спикер "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, решение же о повышении тарифа на электроэнергию для населения будет принято уже в ближайшие дни. Точные параметры его пока неизвестны, однако в экспертной среде сообщают, что тариф будет зависеть от объема потребленного ресурса.

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