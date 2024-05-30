Свет будут отключать не всем: украинцам рассказали, к кому не будут применять графики

В Украине определили предприятия, к которым не будут применяться графики отключений электроэнергии. Так, плановых отключений удастся избежать тем, кто импортирует 80% от своего потребления ресурса – ужесточив таким образом уже действующую соответствующую норму.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: соответствующее постановление уже принято.

"Графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от потребления электроэнергии. Приняли сегодня соответствующее постановление. Это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и одновременно уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит, будет больше света в домах украинцев", – говорится в сообщении.

При этом стоит понимать: своим постановлением Кабмин фактически ужесточил данную норму – которая действовала и раньше. Только тогда необходимый объем импорта для избежания отключений должен был составлять:

50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле;

30% в мае-сентябре.

Таким образом, теперь чтобы не подвергаться плановым отключениям, предприятия должны импортировать существенно больше электроэнергии, чем ранее.

В то же время, Шмыгаль подчеркнул: в настоящее время максимальный объем импорта электроэнергии для Украины из Европы составляет не более 1,7 ГВт. Однако его хотят увеличить.

"Ведем переговоры, чтобы увеличить объемы до более чем 2 ГВт. Есть для этого все технические возможности", – подчеркнул премьер.

Графики могут быть более жесткими

В то же время, погодные условия стали одной из причин отключения электроэнергии украинцам по той причине, что Россия разбила почти все крупные тепловые электростанции (ТЭС). А потому балансировать энергосистему тепловыми блоками, которые можно быстро включить в работу в случае роста потребления, больше нет возможности.

Также из-за разрушений и окончания половодья гидроэлектростанции (ГЭС) не могут работать в полную мощность. Соответственно, в генерации тока выросла доля солнечных электростанций (СЭС) – на эффективность работы которых оказывает большое влияние погода.

Как объяснили в "Укрэнерго", в 2022 году СЭС занимали около 5% общего объема генерации в Украине. Однако сейчас этот процент значительно выше – но не за счет резкого увеличения площади солнечных панелей, а из-за того, что другие виды генерации понесли потери после российских атак.

При этом энергетики подчеркнули: впервые в истории украинской энергосистемы диспетчеры должны сильно полагаться на работу солнечных электростанций не только из-за разрушений ТЭС и ГЭС. На это также влияют:

начавшаяся ремонтная кампания на атомных электростанциях – в рамках подготовки их к зиме;

недостаточные объемы импорта электроэнергии.

"На эффективность работы солнечных электростанций оказывает большое влияние погода. В зависимости от степени облачности количество солнечных лучей, достигающих поверхности земли, может быть разным. При этом лучи, проходящие через облака, преломляются и падают на панель под другим углом", – объяснили они.

С другой стороны, отметили там, сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей. Ведь:

"при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас";

потребление будет выше – поскольку люди будут включать кондиционеры и вентиляторы.

"Поэтому, к сожалению, зависимость украинской энергосистемы от погодных условий – это суровая реальность, вызванная российскими ударами по украинским электростанциям. Поэтому в ближайшей перспективе к графикам отключений придется привыкнуть. ... В жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими", – резюмировали в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию – соответствующее решение принял регулятор. В частности, на рынке в сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цены установили на уровне 9000 грн/МВт*час (предыдущая цена – 7500 грн/МВт*час).

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