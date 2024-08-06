В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать электроэнергию 7 августа

В "Укрэнерго" 7 августа не планируют использовать графики ограничения электроэнергии. Если ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

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"7 августа отключения применяться не будут. При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Проблемы со светом закончились?

Нет, на самом деле ситуация стабилизировалась на время. В последние дни июля "Укрэнерго" не применяло графики отключений, а объемы дефицита значительно снизились благодаря выходу из ремонта энергоблоков и сокращению потребления. Хорошая новость: вероятно, в ближайшее время ситуация будет только улучшаться.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в "Украинском медиа-центре" заявил, что ожидает улучшения ситуации в следующие несколько недель. "Если не будет каких-либо новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в последующие несколько недель", – сказал он.

В то же время заместитель председателя наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что энергетики еще в мае ожидали улучшения ситуации после того, как снизится температура воздуха. Аномальная жара уже позади, так что ситуация действительно стабилизировалась. При этом Бойко настроен более оптимистично: отключений можно избежать в течение трех месяцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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