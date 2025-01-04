В "Укрэнерго" обратились к украинцам: чтобы избежать дефицита электроэнергии, все украинцы в ближайшие дни должны придерживаться этих правил

В Украине следующие несколько дней ощутимо похолодает. При этом эргосистема еще восстанавливается после 13 массированных вражеских атак в течение прошлого года. А уровень энергопотребления в морозную погоду всегда существенно растет. Во избежание проблемы дефицита электроэнергии нужно придерживаться ряда рекомендаций:

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В ведомстве озвучили несколько важных советов о том, как можно значительно сократить потребление электроэнергии. В частности:

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в утренние и вечерние часы пикового потребления. Это снизит нагрузку на энергосистему, поможет сбалансировать возможности генерации и потребления электроэнергии без применения мер ограничения.

Это снизит нагрузку на энергосистему, поможет сбалансировать возможности генерации и потребления электроэнергии без применения мер ограничения. Выключайте излишнее освещение дома и на работе. Это не только снизит общий уровень энергопотребления в стране, но и сэкономит ваши деньги.

Это не только снизит общий уровень энергопотребления в стране, но и сэкономит ваши деньги. Выключайте из сети технику, которой не пользуетесь. Даже в режиме ожидания бытовые приборы потребляют значительный объем электроэнергии.

Даже в режиме ожидания бытовые приборы потребляют значительный объем электроэнергии. Кипятите в электрочайнике только то количество воды, которое вам нужно. Так будет быстрее, экономнее и полезнее, ведь потребление многократно прокипяченной воды не рекомендовано медиками.

По возможности пользуйтесь мощными электроприборами в часы наименьшего потребления. Сейчас это ночное время, после 23:00.

Сейчас это ночное время, после 23:00. Не держите электрические устройства на зарядке дольше, чем необходимо для заряда аккумулятора. Это будет полезно самим приборам и снизит уровень вашего энергопотребления.

для заряда аккумулятора. Это будет полезно самим приборам и снизит уровень вашего энергопотребления. Используйте энергосберегающие LED-лампы. Они потребляют в разы меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания.

"Экономное потребление электроэнергии - это не только полезно для энергосистемы в целом, но и выгодно для каждого потребителя лично", - объясняют в "Укрэнерго".

Какие тарифы действуют

Тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт*ч. Несмотря на ряд фейковых сообщений, увеличиваться стоимость тока не будет по меньшей мере до конца отопительного сезона. Стоимость электроэнергии в Украине установлена правительством в рамках наложения специальных обязанностей. Если стоимость отопления и газа во время военного положения повышать запрещено, то цены на электроэнергию могут повышать.

Платить меньше электроэнергии можно владельцам многозонного счетчика. Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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