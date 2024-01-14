"В украинской энергетике катастрофическая ситуация": в соцсетях распространяют фейки об отключениях света и тепла

В социальных сетях распространяются ложные сообщения о якобы "катастрофической ситуации в украинской энергетике" и отключении электроэнергии и теплоснабжения. Однако такие сообщения являются фейками и не соответствуют действительности.

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"В украинской энергетике катастрофическая ситуация – не будет ни тепла, ни света", – говорится в одном из таких сообщений. Это неправда, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Ложь: этой зимой в Украине будет энергетическая катастрофа. В прошлом году россияне почти не бомбили энергетические объекты, а в этом – будут. Но еще до серьезных ударов мы имеем серьезный дефицит и отключение. Деньги, которые давали союзники для восстановления энергосистем, разворовали главные энергетики. Такие панические сообщения распространяются соцсетью Facebook", – говорится в сообщении.

Приведенные "факты" – ложные или извращенные, отметили журналисты проекта "Без лжи". Так, только в сентябре 2023 года страна-террористка Россия запустила по Украине 246 ракет, поэтому упреки о том, что "нас почти не бомбили", не соответствуют действительности.

Кроме того, дефицит электроэнергии в энергосистеме пока незначителен, за полтора месяца зимы не было ни дня с плановым отключением света. В то время как в 2022-м плановые отключения начались еще в октябре.

Еще один аргумент: никаких доказательств хищения денег "главными энергетиками" нет. Это манипуляция болезненной для украинцев темой.

Как писал ранее OBOZ.UA, украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде запастись водой и пищей.

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