В Украине заметно переписали тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего

В Украине ускорился рост цен – в июле-2026 годовой уровень инфляции составил 7,7% против 7,2% в июне. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с июля 2025-го по июль 2026-го – тарифы выросли в целом на 4,5%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 52,1%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

канализацию – 48,8%;

уборку мусора – 16,2%;

аренду жилья – 11,2%;

содержание и ремонт жилья – 6,3%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 5,8%.

Как изменились тарифы за месяц

Вместе с тем, с апреля по март тарифы выросли на 1,6%. В частности, расценки увеличились на:

водноснабжение – на 31,9%;

канализацию – 29,8%;

уборку мусора – 5,1%;

аренду жилья – 1,2%;

содержание и ремонт жилья – на 0,3%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 0,3%.

Неизменными остался лишь тариф на электроэнергию.

Как снизить счета за свет

В то же время, украинцы могут сэкономить существенные суммы, придерживаясь определенных правил использования электроприборов. Прежде всего, рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго", следует выключать из розетки приборы, которые не в данный момент не используются.

"Если у вас установлен двухзонный счетчик, программируйте работу бойлера преимущественно на ночной период, когда действует более дешевый тариф. Если холодильник работает уже много лет, стоит рассмотреть замену современной энергоэффективной модели класса А+, А++ или А+++ – она потребляет значительно меньше электроэнергии", – рассказали энергетики.

Кроме того, они советуют кондиционеры класса A++ или A++++ – поскольку они потребляют на 30-50% меньше электроэнергии, чем модели класса B или C. Также, подчеркивается, стоит не забывать очищать фильтры прибора.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квитанции за оплату электроэнергии, газа, воды и т.д. не стоит выбрасывать – наоборот, их следует хранить в течение 5 лет. Дело в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

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