В Украине выплачивают деньги на прохождение отопительного сезона: куда обращаться и какие документы нужны

В Украине на получение субсидии могут претендовать граждане, доход которых не разрешает самостоятельно платить за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). Это могут быть как граждане нашей страны, так и иностранцы или лица без гражданства, если они законно находятся на территории Украины и проживают в многоквартирных или частных домах.

О том, как оформить помощь на отопительный сезон от государства – расскажет OBOZREVATEL. Так, для оформления жилищной субсидии в Украине нужно выполнить следующие шаги:

1. Получить и восполнить заявление о назначении жилищной субсидии. Заявление можно получить в местном органе социальной защиты населения или скачать с сайта Министерства социальной политики Украины.

2. Прикрепить к заявлению копии документов, подтверждающих доходы и состав семьи: паспорта всех членов семьи, трудовые книжки, справки о заработке, пенсионные свидетельства и т.д.

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3. Сдача заявления с документами в местный орган социальной защиты населения.

4. Ожидание рассмотрения заявления и субсидии.

Важно отметить, что при назначении жилищной субсидии учитываются доходы всех членов семьи и их расходы на это жилье. Также необходимо учитывать, что субсидия назначается на определенный период времени и требует переоформления.

Какие документы необходимы для оформления субсидии?

Заявление;

декларация;

серия и номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенное заявление.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинские могут оформить субсидию, имея долги по коммуналке. Опубликована инструкция.

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