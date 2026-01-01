В Украине впервые за несколько лет повысили прожиточный минимум: какими теперь будут пенсии и зарплаты

В Украине впервые с 2024-го повысили социальные стандарты. Минимальную зарплату подняли с 8000 до 8647 грн. В то же время минимальную пенсию подняли с 2361 до 2595 грн.

Такое повышение предусмотрено бюджетом Украины на 2026 год. Так, общий прожиточный минимум в этом году вырастет с 2920 до 3209 грн. Кроме того, ожидается такое повышение:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – с 3028 до 3328 грн;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – с 2361 до 2595 грн;

прожиточный минимум для детей до 6 лет – с 2563 до 2817 грн;

прожиточный минимум для детей 6-18 лет – с 3196 до 3512 грн.

Какая будет минималка в Украине

Минимальную зарплату с 1 января повысили с 8000 до 8647 грн. Даже после повышения украинцы с минимальной зарплатой будут оставаться за чертой бедности. Так, фактический прожиточный минимум по состоянию на сентябрь составлял 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).

Фактический прожиточный минимум – та сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины. То есть такой уровень минималки не позволит обеспечить даже базовые потребности.

Отдельно вырастут зарплаты учителей. С 1 января 2026 года повышение составляет 30%, а с 1 сентября – еще 20%. Нагрузка на ставку учителя остается без изменений – 18 часов в неделю. В то же время с 1 января 2026 года должностные оклады педагогов вырастут на 30%.

Средняя заработная плата в 2026-м может увеличиться с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Считается, что достаточный уровень минималки – от 50% средней зарплаты, но не менее фактического прожиточного минимума.

Как поднимут пенсию

Пенсии вырастут для трех категорий украинцев на заслуженном отдыхе:

украинцев с минимальными пенсиями;

украинцев с максимальными пенсиями;

украинцев, которые имеют привязанные к прожиточному минимуму доплаты (например, за сверхурочный стаж);

украинцев, пенсия которых "привязана" к минимальной зарплате.

Итак, минимальная пенсия в декабре 2025-го составила 2361 грн. Тогда как с 1 января 2026-го минимальная пенсия выросла до 2595 грн. Это недостаточный размер прожиточного минимума для пенсионера. Дело в том, что по расчетам Минсоца по состоянию на сентябрь 2025-го для удовлетворения базовых потребностей пенсионерам необходимо 6720 грн в месяц. Все пенсионеры, которые получают меньше, находятся за чертой бедности.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма маленькая, у каждого работающего есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

