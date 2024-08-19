В Украине вернули графики отключений света: какой режим действует 19 августа и что следует знать каждому
В Украине 19 августа вернулись почасовые отключения света. Однако графики будут действовать не весь день, а только с 17:00 до 21:00. Кроме того, формат ограничений будет наиболее легким – в одну очередь.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "19 августа, с 17:00 до 21:00, будет применяться одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений. Причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары", – говоритсяв сообщении.
В указанное "Укрэнерго" время без света будут только те украинцы, у которых в графиках по адресу предусмотрены отключения именно в соответствующие часы. Продолжительность таких отключений определяется облэнерго на местах, и распоряжение "Укрэнерго" вовсе не означает, что электроэнергии не будет в течение всех четырех часов.
Также в компании предупредили, что на этой неделе (до 25 августа) из-за жаркой погоды недостаток энергии будет ощущаться в течение всех суток. Поэтому население и бизнес просят экономить ток.
В то же время, проблемы сохраняются именно в генерации, а магистральная сеть Украины способна передавать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он напомнил, что дефицит в энергосистеме обусловлен последствиями ударов врага по электростанциям.
"Если говорить о магистральной сети, которой управляет "Укрэнерго", то на сегодняшний день, несмотря на то, что наши объекты тоже постоянно обстреливают, ни к каким сетевым ограничениям эти обстрелы, к счастью, не приводят. И мы сегодня способны своей магистральной сетью транспортировать необходимые нашим потребителям объемы электроэнергии в любой регион... Именно повреждение генерирующих мощностей сегодня приводит к определенному дефициту в результате российских атак", – заверил Кудрицкий.
Очереди отключений света: что нужно знать
Чем больше очередей для одновременного отключения устанавливает "Укрэнерго", тем больше часов без света будет у потребителей в указанные сутки. Существует условное соотношение количества таких очередей с количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Конкретные графики отключений разрабатывают облэнерго в каждой области. В ряде регионов применяют систему "гарантированных" и "возможных" отключений (серые зоны). В других областях просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Какие почасовые графики действуют в разных регионах
В Харькове и области гарантированное отключение длится три часа в сутки. Однако в случаях, когда "Укрэнерго" задействует больше двух очередей, отключения могут быть дольше. Отключения в Харьковской области начались еще до значительных проблем с генерацией весной-2024, а графики меняются каждые несколько дней. Свою группу отключений можно посмотреть здесь.
В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Также при использовании большого количества очередей могут применяться зоны возможный отключений, тогда график переходи в режим "7 часов нет света, 2 часа есть". Узнать график можно несколькими способами:
- сайты ДТЭК: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;
- телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.
У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.
Также стоит учитывать, что в Киеве с 27 июля изменили графики отключения света – в основном время отключений сместили на 1 час вперед. Киевщину изменение не затронуло.
График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:
- чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;
- кол-центр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
На Донетчине в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше. Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:
- в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;
- в кол-центре по телефонам: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.
Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего есть 5 групп отключения света. Здесь можно по адресу увидеть свою группу. Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании: https://t.me/loeserviceBot и https://www.viber.com/loebot.
В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп. Также можно обратиться по телефонам 0 (800) 300-247 и (0542) 659-659.
В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений определяюся по необходимости, о чем сообщается дополнительно на ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь опубликован и полный список адресов и очередей (групп отключений). Также можно обратиться за консультацией в бот https://t.me/ZPEnergoBot и по телефону 0 (800) 304-502.
Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с энергосистемой остается сложной. Даже в дни с умеренной погодой, страна была вынуждена в некоторые часы импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. По сути, таким являлся размер "дыры" в генерации.
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