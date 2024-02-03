В Украине в одном из крупных городов ввели графики отключений электроэнергии "как во время блекаутов": Россия атаковала энергетику

В Кривом Роге из-за очередной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры ввели графики отключения света. Графики совпадают с действовавшими "во время блекаутов". Будут веерные перебои с электроэнергией и связью.

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Об этом глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем канале в Telegram. По его словам, 3 февраля был удар по объекту энергетической инфраструктуры города.

"По состоянию на 07.00 7500 абонентов обесточено в Металлургическом районе. Также была обесточена линия городского трамвая. В настоящее время движение тармвая и троллейбуса возобновлено, скоростное также работает. Обесточена котельная АМКР "Теплосети" района", – написал он.

Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). "Будут веерные перебои с электроэнергией и связью. Напоминаю всем, что у нас создано 213 "Пунктов несокрушимости" - там есть электричество, тепло и все необходимое", - написал Вилкул.

Отметим, ночью 3 февраля российская террористическая армия раз атаковала Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Часть БПЛА была уничтожена силами противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего враг запустил по украинским городам и селам 14 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили девять из них, однако есть прилеты.

Ранее сообщалось, что в России ранним утром 3 февраля прогремели взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл". После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар.