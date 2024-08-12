В Украине ухудшилась ситуация со светом: введут ли графики отключений

В Украине 12 августа растет потребление электроэнергии – за последние дни ситуация стала сложнее. Впрочем, графики отключений света пока не вводят. В то же время из-за непогоды в Киевской области были аварийные обесточивания, еще в четырех регионах – новые отключения из-за обстрелов.

Видео дня

"Потребление в конце недели и утром в понедельник выросло по сравнению с тем же периодом на прошлой неделе. Причина – жара в южных областях... По состоянию на 9:30, уровень потребления на 1,3% выше соответствующего показателя прошлого понедельника, 5 августа, в то же время", – сообщили в "Укрэнерго".

Там добавили, что, в воскресенье, 11 августа, максимум потребления был вечером. Он был на 2,7% выше вечернего максимума, который фиксировался неделей ранее.

"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно", – заявили энергетики.

То, что отключений не предвидится, подтверждают и в Министерстве энергетики. Впрочем, ведомство призывает всех украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Где отключали свет не по графикам

Непогода оставило без электричества потребителей в 39 населенных пунктах в Киевской области. К утру 12 августа были обесточены 13 населенных пунктов. Энергетики продолжают восстановительные работы.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 495 населенных пунктов. В частности:

из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях;

есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях; по техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Сумской, Черниговской областях.

Кроме того, вечером 11 августа на территории оккупированной Запорожской атомной станции (ЗАЭС) оккупанты устроили пожар. Возгорание, по данным Минэнерго, произошло на объекте технического водоснабжения. Превышения контрольных уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано.

Когда вернут графики отключений света

Как разъяснили в энергокомпании ДТЭК, сейчас отключения электроэнергии не применяют благодаря снижению потребления (растущего во время жары) и увеличению генерации (вышли из ремонта атомные блоки). Но уже в середине октября графики отключения, вероятно, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон.

"Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – объясняют в ДТЭК.

Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощности. Такой объем быстро восстановить невозможно. По оценкам ДТЭК, графики будут действовать как минимум до конца отопительного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в августе, а также в осенне-зимний период-2024/2025 за 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн/кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!