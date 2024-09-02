В Украине смягчили график отключений света: ситуация может резко измениться
В Украине 2 сентября ограничения на потребление электроэнергии применяются круглосуточно – с 00:00 до 24:00. При этом предполагаются относительно мягкие графики отключений света – в одну–две очереди, то есть без дополнительных часов обесточивания (если не будет экстренных отключений).
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Указано, что предположительно 2 сентября время применения и объем мер ограничений такие:
- 00:00-16:00 – одна очередь отключений;
- 16:0-24:00 – две очереди отключений.
Впрочем, энергетики сразу предупредили – график может измениться, как это уже происходило на прошлой неделе. "Внимание! В объемах применения ограничений возможны изменения", – предупредили в компании и призвали украинцев следить за объявлениями самого "Укрэнерго" и местных облэнерго.
Что касается возможных изменений, то они регулярно происходили в конце августа. К примеру, с вечера объявляли, что будут отключать по 1-3 очереди отключений, а на следующий день применяли аварийные отключения не по графикам. Из-за этого более чем в десятке областей вместо стандартных отключений происходили куда более длительные.
Аналогичная ситуация возникла и вечером 1 сентября. Около 21:00 "Укрэнерго" объявило об экстренных отключениях в Киеве и 13 областях, хотя по плану предполагалось 2 очереди отключений. Примерно в 22:45 экстренный режим был отменен.
Что такое очереди отключений света и как узнать свой график
На самом деле количество очередей отключений – это в первую очередь техническая информация от "Укрэнерго" для энергетиков в областях. Однако потребителям следует учитывать: чем больше очередей применяется в тот или иной день, тем больше у потребителей будет часов без света.
Также нужно понимать, что разные облэнерго используют разные схемы распределения отключений. К примеру, у энергокомпании ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеются так называемые светло-серые зоны в графиках.
Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах есть. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.
В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписания ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления следует отслеживать на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как долго в Украине будут отключать свет
Проблемы с электроснабжением в Украине могут продолжаться еще два года из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру, считает заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский. Речь не идет о максимально жестких графиках, однако и вообще без отключений обойтись не получится.
Закревский подчеркнул, что за это время в Украине появится больше объектов маневровой распределительной системы. Кроме того, разрабатываются новые механизмы балансировки, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой и более устойчивой.
Все в комплексе это призвано уменьшить влияние российских атак на энергетику Украины. Кроме того эксперт призвал не бояться экспорта электричества, ведь, как и импорт, он помогает сбалансировать энергосистему.
"Работать с избытком или недостатком можно, применяя экспорт или импорт электроэнергии. В любой момент Украина сможет закупить ее у Европы или Европа у нас. Раньше были случаи, когда мы не могли экспортировать энергию, однако она была в избытке, из-за чего приходилось отключать атомные реакторы," – объяснил эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергетиков зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабного блекаута не ожидается благодаря подготовке и опыту энергетиков. Несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.
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