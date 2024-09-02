В Украине смягчили график отключений света: ситуация может резко измениться

В Украине 2 сентября ограничения на потребление электроэнергии применяются круглосуточно – с 00:00 до 24:00. При этом предполагаются относительно мягкие графики отключений света – в одну–две очереди, то есть без дополнительных часов обесточивания (если не будет экстренных отключений).

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Указано, что предположительно 2 сентября время применения и объем мер ограничений такие:

00:00-16:00 – одна очередь отключений;

16:0-24:00 – две очереди отключений.

Впрочем, энергетики сразу предупредили – график может измениться, как это уже происходило на прошлой неделе. "Внимание! В объемах применения ограничений возможны изменения", – предупредили в компании и призвали украинцев следить за объявлениями самого "Укрэнерго" и местных облэнерго.

Что касается возможных изменений, то они регулярно происходили в конце августа. К примеру, с вечера объявляли, что будут отключать по 1-3 очереди отключений, а на следующий день применяли аварийные отключения не по графикам. Из-за этого более чем в десятке областей вместо стандартных отключений происходили куда более длительные.

Аналогичная ситуация возникла и вечером 1 сентября. Около 21:00 "Укрэнерго" объявило об экстренных отключениях в Киеве и 13 областях, хотя по плану предполагалось 2 очереди отключений. Примерно в 22:45 экстренный режим был отменен.

Что такое очереди отключений света и как узнать свой график

На самом деле количество очередей отключений – это в первую очередь техническая информация от "Укрэнерго" для энергетиков в областях. Однако потребителям следует учитывать: чем больше очередей применяется в тот или иной день, тем больше у потребителей будет часов без света.

Также нужно понимать, что разные облэнерго используют разные схемы распределения отключений. К примеру, у энергокомпании ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеются так называемые светло-серые зоны в графиках.

Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах есть. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.

В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписания ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления следует отслеживать на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как долго в Украине будут отключать свет

Проблемы с электроснабжением в Украине могут продолжаться еще два года из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру, считает заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский. Речь не идет о максимально жестких графиках, однако и вообще без отключений обойтись не получится.

Закревский подчеркнул, что за это время в Украине появится больше объектов маневровой распределительной системы. Кроме того, разрабатываются новые механизмы балансировки, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой и более устойчивой.

Все в комплексе это призвано уменьшить влияние российских атак на энергетику Украины. Кроме того эксперт призвал не бояться экспорта электричества, ведь, как и импорт, он помогает сбалансировать энергосистему.

"Работать с избытком или недостатком можно, применяя экспорт или импорт электроэнергии. В любой момент Украина сможет закупить ее у Европы или Европа у нас. Раньше были случаи, когда мы не могли экспортировать энергию, однако она была в избытке, из-за чего приходилось отключать атомные реакторы," – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергетиков зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабного блекаута не ожидается благодаря подготовке и опыту энергетиков. Несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.

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