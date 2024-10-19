В Украине растет потребление электроэнергии, а из-за атаки РФ в некоторых районах ввели аварийные отключения

В Украине вместе с похолоданием наблюдается рост потребления электроэнергии. Однако отключать электроэнергию по всей стране не планируют 19 октября.

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Как объясняют в "Укрэнерго", причина роста потребления – дальнейшее снижение температуры воздуха на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности – в вечерние часы. Самая тяжелая ситуация в Сумской области – там ввели аварийные графики в нескольких районах.

"В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго". Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района", – объясняют в "Сумыоблэнерго".

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 9 массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

Отключения зимой, по всей вероятности, будут, но ситуация все еще неопределенна. Вот как нужно подготовиться

Еще несколько месяцев назад энергетические эксперты и даже крупные и серьезные организации строили достаточно пессимистические прогнозы относительно продолжительности отключения электроэнергии зимой. К примеру, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине спрогнозировала отключение от 4 до 18 часов в сутки. Представители миссии ООН посетили поврежденные станции, побеседовали с представителями власти, а также провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами, учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов включает в себя все возможные сценарии развития событий.

Однако министр энергетики Герман Галущенко с таким прогнозом не согласился. Он публично заявил: зима может пройти совсем без отключений света (кроме обычных локальных аварий), если россияне не повредят уже восстановленные или до сих пор уцелевшие энергообъекты.

Многое будет зависеть также и от погоды. Если сильный мороз будет продолжаться несколько суток, потребление тока значительно возрастет, и это может увеличить дефицит. Если дефицит не удастся компенсировать за счет импорта, придется ограничивать потребление. И к этому сценарию следует готовиться всем украинцам.

Электрик с 27-летним опытом Игорь Х. рассказывает OBOZ.UA: первое, что нужно сделать всем накануне отключений – установить реле напряжения. "Это уже должно стоять с 2022-го. Бывает такое, что в хрущевках открываю эти щитки: а там просто прячься. Если у вас щиток в квартире – это вообще не проблема. Любой электрик за 500 грн вам установит реле напряжения. Простенькое реле сейчас несколько тысяч стоит. Есть и за 17 тысяч, но это как машина: кто-то на Bentley, а у кого-то KIA.

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