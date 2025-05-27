В Украине приняли решение по газу: в Минэнергетики раскрыли подробности нового пути поставок

Украина одобрила использование Трансбалканского маршрута, который обеспечит возможность альтернативных поставок природного газа. В частности, для этого будут использоваться мощности от Греции до Украины.

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Об этом сообщили в Минэнергетики. Там отметили:

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ожидается, что к проекту присоединятся Болгария, Греция, Молдова, Румыния.

Предполагается, что использование маршрута усилит энергетическую безопасность региона.

"Трансбалканский маршрут имеет значительный потенциал для удовлетворения неотложных потребностей Украины и обеспечивает доступ к источникам LNG (сжиженного природного газа. – Ред.). ... Газотранспортная система Украины, как и подземные газовые хранилища, составляющие этот маршрут, будут играть важную роль в усилении энергетической безопасности всего региона. Надеемся на положительные решения всех стран-участниц относительно использования Трансбалканского маршрута", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поскольку маршрут проходит через пять стран, прямое применение регулируемых тарифов делает его коммерчески невыгодным. Поэтому операторы ГТС проработали оптимизированное решение, которое, утверждается, позволит, использовать "и так незадействованные мощности Трансбалканского трубопровода" для импорта газа в Украину "по конкурентному тарифу".

В свою очередь, экс-министр энергетики Ольга Буславец ранее сообщила, что операторы газотранспортных систем указанных стран уже инициировали продукт ROUT1 с пониженными на 25% тарифами. При этом она подчеркнула: потенциальные поставки газа по Трансбалканскому трубопроводу могут стать "самым дорогим импортом".

Трансбалканский коридор – магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее использовался для поставки российского газа на Балканы. В 2019 году часть инфраструктуры Трансбалканского газопровода на территории Турции и Болгарии включена в состав газопровода Балканский поток.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по прежнему тарифу 7,96 грн/кубометр.

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