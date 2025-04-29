В Украине приняли решение о тарифе на свет: к чему готовиться с 1 мая

В Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для населения – как минимум, до 31 октября. Для этого Кабинет министров продлил действие спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии. Таким образом до этой даты украинцы будут платить за свет по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили: "ночной тариф" для потребителей с установленными двухзонными счетчиками также продолжит действовать. Он составляет 2,16 грн. за кВт*ч.

"Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года. Следовательно, сохраняется единая фиксированная цена электроэнергии для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей", – говорится в сообщении.

Также, сообщил в свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, жилищные льготы и субсидии будут сохранены для получающих их 3 млн украинских семей и после окончания отопительного сезона (30 апреля). Для этого помощь будет автоматически пересчитана с 1 мая.

"В условиях полномасштабной войны поддерживаем наших людей. И уменьшаем нагрузку на бюджеты украинских семей", – сказал премьер.

В то же время квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т. д. – следует хранить в течение минимум 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками и стать доказательствами в потенциальных судебных делах.

Как говорится в материале "На пенсии", хотя исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела. А потому лучше перестраховаться.

Кроме того, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если произойдет сбой в системе хранения данных. Либо же если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Также наличие квитанции поможет, если произойдет путаница в платежах, к примеру, из-за изменения тарифов. Либо же если возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний – поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" ранее продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, по крайней мере, до этого времени частные клиенты компании будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

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