В Украине применят отключения света, но не для всех: "Укрэнерго" показало график на 25 февраля
В Украине 25 февраля применят графики отключения электроэнергии – исключительно для промышленности и бизнеса. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий:
- с 5:00 до 8:00;
- с 15:00 до 24:00.
Энергетики уточнили, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в компании.
На этом фоне потребителей просят продолжать экономить электроэнергию. А чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:
Сколько раз Россия атаковала энергетику Украины за время войны
В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Минэнерго подсчитали, что с 24 февраля 2022 года энергетическая инфраструктура Украины столкнулась с беспрецедентными вызовами, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. За эти годы враг нанес более 30 массированных комплексных атак по энергообъектам.
"Россия прибегла к безумному энергетическому террору, пытаясь погрузить нас в темноту. Украинская энергетика стала целью российских террористических атак с первых дней широкомасштабного вторжения. За эти три года Россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Такие атаки регулярно включают использования 100-300 различных средств поражения, одновременно атакующих объекты электрогенерации, подстанции, линии электропередачи, газовую инфраструктуру. Кроме того, РФ продолжает ежедневно точечно обстреливать энергетику, в том числе объекты, критичные для работы АЭС, и создает угрозу ядерной катастрофы. Также было оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и Запорожскую АЭС.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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