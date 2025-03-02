В Украине применят отключение света, но не для всех: "Укрэнерго" показало график на 3 марта

Из-за последствий атак на энергообъекты 3 марта с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00 будут введены ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности. Отключения бытовых потребителей пока не предусмотрены, но украинцев призывают экономно использовать электроэнергию.

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Об этом говорится в сообщении " Укрэнерго ". Согласно информации, это вынужденный шаг для стабилизации энергоснабжения и избегания масштабных отключений.

Согласно информации, обнародованной операторами системы распределения электроэнергии, ограничения будут действовать только в определенные часы. А именно:

06:00 – 10:00;

14:00 – 21:00.

Это наиболее напряженные периоды, когда потребление электроэнергии в стране достигает пика. В настоящее время отключение электроэнергии для бытовых потребителей не прогнозируется. Однако ситуация в энергосистеме остается нестабильной и возможны изменения.

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Украинцев призывают следить за обновлением на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго). Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать более жестких ограничений, важно придерживаться простых рекомендаций:

минимизировать использование мощных электроприборов в пиковые часы;

включать энергоемкие устройства (стиральные машины, бойлеры, электроплиты) ночью или в другой малонагруженный период;

использовать энергоэффективные лампы и бытовую технику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тариф на электроэнергию с 1 марта 2025 года составит 4,32 грн. Постановление Кабмина №632, которым предусмотрен тариф, действует до 30 апреля 2025 года.

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