Тариф на электроэнергию в Украине с 1 марта: сколько будет стоить кВт*ч

Тариф на электроэнергию с 1 марта 2025 года составит 4,32 грн. Постановление Кабмина №632, которым предусмотрен тариф, действует до 30 апреля 2025 года.

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Об этом говорится в самом постановлении. С 1 мая 2025-го стоимость электроэнергии могут увеличить, либо срок действия постановления продлят еще на год. Платить меньше за электроэнергию можно владельцам многозонного счетчика.

Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. В Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 07:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за 1 кВт*ч;

тариф с 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за 1 кВт*ч;

тариф с 08:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за 1 кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать только в том случае, если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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