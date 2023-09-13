Отключение электроэнергии в Украине: в Минэнерго рассказали, введут ли графики с 1 октября 

В Украине, хоть уже и разработали графики отключений, их будут применять исключительно при обстрелах и повреждении энергетического оборудования. Планов внедрять графики отключения тока с 1 октября нет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго. В настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", – отмечают в ведомстве.

Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне. Учитывая, что в некоторых регионах возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений.

На сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предусматривается.

К слову, графики отключений в большинстве регионов уже разработали. Далеко не факт, что их будут применять, однако примерное понимание, как долго может длиться отключения, есть. К примеру, во Львовской области действовать они начнут только по распоряжению "Укрэнерго" и при необходимости сократить потребление. При этом продолжительность отключений может составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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