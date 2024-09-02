В Украине опубликовали график отключений света на 3 сентября: когда не будет электроэнергии
В Украине 3 сентября ограничения на потребление электроэнергии будут применять круглосуточно – графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00. При этом жесткий режим не планируется – отключать электроэнергию планируют в одну-две очереди, т.е. дополнительных часов без электроснабжения не планируется.
Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". В частности, ожидаются такие объемы отключений:
- 00:00-06:00 – одна очередь;
- 06:00-09:00 – две очереди;
- 09:00-16:00 – одна очередь;
- 16:00-24:00 – две очереди.
В самом же "Укрэнерго" отметили: в объемах применяемых ограничений возможны изменения. А потому посоветовали украинцам следить за сообщениями энергетиков.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за масштабных повреждений, причиненных массированными вражескими атаками, система остается уязвимой. К тому же российские войска продолжают ежедневные обстрелы энергетической инфраструктуры... Призываем всех рационально использовать электроэнергию. Благодаря экономному потреблению снижается нагрузка на энергосистему", – отметили в Министерстве энергетики.
Чем больше очередей применяется в тот или иной день, тем больше у потребителей будет часов без света. Однако разные облэнерго используют разные схемы распределения отключений между очередями.
К примеру, у энергокомпании ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеются так называемые светло-серые зоны в графиках. Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах есть. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.
В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписания ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления следует отслеживать на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергетиков зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабного блекаута не ожидается благодаря подготовке и опыту энергетиков. Несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.
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