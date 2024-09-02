В Украине опубликовали график отключений света на 3 сентября: когда не будет электроэнергии

В Украине 3 сентября ограничения на потребление электроэнергии будут применять круглосуточно – графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00. При этом жесткий режим не планируется – отключать электроэнергию планируют в одну-две очереди, т.е. дополнительных часов без электроснабжения не планируется.

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Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". В частности, ожидаются такие объемы отключений:

00:00-06:00 – одна очередь;

06:00-09:00 – две очереди;

09:00-16:00 – одна очередь;

16:00-24:00 – две очереди.

В самом же "Укрэнерго" отметили: в объемах применяемых ограничений возможны изменения. А потому посоветовали украинцам следить за сообщениями энергетиков.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за масштабных повреждений, причиненных массированными вражескими атаками, система остается уязвимой. К тому же российские войска продолжают ежедневные обстрелы энергетической инфраструктуры... Призываем всех рационально использовать электроэнергию. Благодаря экономному потреблению снижается нагрузка на энергосистему", – отметили в Министерстве энергетики.

Чем больше очередей применяется в тот или иной день, тем больше у потребителей будет часов без света. Однако разные облэнерго используют разные схемы распределения отключений между очередями.

К примеру, у энергокомпании ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеются так называемые светло-серые зоны в графиках. Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах есть. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.

В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписания ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления следует отслеживать на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергетиков зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабного блекаута не ожидается благодаря подготовке и опыту энергетиков. Несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.

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