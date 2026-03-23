В Украине неожиданно начались экстренные отключения света: где не действуют графики
Вечером 23 марта в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики, в частности, не действуют в Киеве и Киевской области.
Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго" и облэнерго. Следует учитывать, что на 23 марта планировались почасовые отключения с 17:00 до 22:00.
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в "Укрэнерго".
Где не действуют графики
- Киев и Киевская область;
"Киев – экстренные отключения. Пока без деталей. Не садитесь в лифт", – предупредил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- в Одессе и некоторых районных центрах Одесской области (об этом было известно заранее).
"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии", – обратились к потребителям в "Черкассыоблэнерго".
Виды отключений света в Украине
- ГАО (график аварийных отключений) – экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, он не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ДГО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".
- СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.
- ГПО (график почасовых отключений) – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.
