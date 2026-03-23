В Украине неожиданно начались экстренные отключения света: где не действуют графики

Вечером 23 марта в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики, в частности, не действуют в Киеве и Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго" и облэнерго. Следует учитывать, что на 23 марта планировались почасовые отключения с 17:00 до 22:00.

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в "Укрэнерго".

Где не действуют графики

Киев и Киевская область;

"Киев – экстренные отключения. Пока без деталей. Не садитесь в лифт", – предупредил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Черниговская область;

Черкасская область;

в Одессе и некоторых районных центрах Одесской области (об этом было известно заранее).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии", – обратились к потребителям в "Черкассыоблэнерго".

Виды отключений света в Украине

ГАО (график аварийных отключений) – экстренное отключение потребителей, в том числе бытовых , вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, он не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ДГО вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты.

– спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы. Время на его выполнение – 3 минуты. ГПО (график почасовых отключений) – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно посмотреть на сайтах облэнерго. Потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок. Могут касаться и бытовых потребителей, и бизнеса.

Где следить за графиками: сайты облэнерго

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, тарифы на газ и электроэнергию в Украине не изменятся с 1 апреля. Стоимость тока составит 4,32 грн за 1 кВт*час.

