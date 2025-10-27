В Украине начались отключения света не по графикам: где нет электроэнергии

В ряде регионов Украины утром 27 октября начали экстренные отключения электроэнергии – т.е., не имеющие четко обозначенных временных рамок. В частности, такие отключения применяются в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Сумской и других областях.

Как сообщили в ДТЭК, аварийные отключения ввели по команде "Укрэнерго". При этом там пообещали сообщить об изменении ситуации.

"По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале", – говорится в сообщении.

Также аварийные отключения применяются в Сумской области. Как сообщили в Сумыоблэнерго, под них попали 1-4 очереди потребителей.

"К сожалению, уведомить потребителей о продолжительности обесточивания при применении графиков аварийны отключений невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", – говорится в сообщении.

При этом там напомнили: единственной причиной применения каких-либо ограничений является военная агрессия России против Украины. И повреждение энергообъектов вследствие их обстрелов российской армией.

В Полтавской области экстренные отключения начали применятся в 8:52. Они действуют для 1-4 очередей потребителей.

Также отключения затронули Харьковскую область. "Причина ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", – сообщили в Харьковоблэнерго.

"В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии. Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", – сообщили в Житомироблэнерго.

