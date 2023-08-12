В Украине мошенники создали фейковую "Дію", обещают выплаты и крадут банковские данные: как не стать жертвой 

В Украине мошенники создали фейковую "Дію" (назвали ее DIA, к оригинальному приложению она отношение не имеет). Они обещают выплату в 9500 гривен, однако на самом деле крадут банковские данные, чтобы использовать их для опустошения счета.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций на своем официальном канале в Telegram. "В графических редакторах дельцы подделали шрифты настоящей "Дії", наобещали раздать всем украинцам по 9500 гривен и не забыли к этому всему добавить красноречивый призыв – "Переходи и получи!". Некоторые в комментариях даже призывают делиться пин-кодами своих карт, когда там попросят (чего делать категорически нельзя)", – отмечается в публикации.

На самом деле, самое "Дія" никому и ничего не выплачивает. На портале государственных услуг пользователи могут подать электронную заявку на получение помощи (если эта опция доступна в вашем регионе), а решения по начислениям принимаются государственными органами. Выплаты производятся исключительно через государственные финансовые учреждения – "ПриватБанк", "Ощадбанк" и т.д.

"Призываем всех быть внимательными, критично относиться к любой информации, анализировать. Никогда и никому, особенно в интернете, не сообщайте свои личные данные, данные по карточкам (пин-коды, CVV, секретные вопросы). Ориентируйтесь только на информацию по официальным каналам коммуникации", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи мошенничества по теме денежной помощи. В популярных мессенджерах и соцсетях аферисты предлагают украинцам "получить выплаты" якобы от ВПП ООН и других международных организаций, а затем очищают карты жертв.

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