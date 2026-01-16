В Украине масштабные отключения света: какие графики и где самая сложная ситуация 16 января
В пятницу, 16 января, в Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике. Почасовые графики введены по всей стране, в некоторых регионах (в частности, на Сумщине, Полтавщине) действуют аварийные отключения. Самая сложная ситуация – в Киеве, где введены сетевые ограничения и отключения не по графикам. Похожие проблемы – на Одесщине.
Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, области. Трудно также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, всех прифронтовых громадах. По всей стране действуют ограничения как для быта, так и для промышленности и бизнеса. Ситуация очень сложная", – отметил также министр энергетики Денис Шмыгаль во время Часа правительства в Верховной Раде.
Отключения электроэнергии 16 января: главное
- В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.
- Ночью РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях.
- Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений не действуют.
- Как и в предыдущие недели, в Одесской области сохраняются сетевые ограничения.
- В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.
- Во всех остальных областях – графики почасовых отключений. Их расписание и различаются в зависимости от региона. В некоторых областях отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
По всей столице применяются сетевые ограничения – графики почасовых отключений не действуют. Вернуться к графикам можно будет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Без тепла остаются 182 дома. Они находятся в процессе подключения к теплоснабжению, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа правительства в Верховной Раде.
Минэнерго поручило провести Совет обороны города Киева, чтобы на уровне столицы были оперативно приняты необходимые дополнительные решения:
- изменение правил передвижения в комендантский час (все должны получить возможность добраться до пункта несокрушимости беспрепятственно);
- ограничение лишнего рекламного освещения и подсветки;
- работа и доукомплектация пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.
Киевская область
В Бориспольском и Броварском районах и введены экстренные отключения. "Во время экстренных отключений графики не действуют", – отметили в ДТЭК.
В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Расписание такое:
Одесская область
Из-за последствий российских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.
Такие отключения невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации.
Черкасская область
Применяются графики почасовых отключений. Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:30 (4,5 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:00-08:30 (3,5 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-20:00 (3,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 2.1 – 03:00-06:00 (3 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-18:00 (3,5 ч), 20:00-22:00 (2 ч);
- 2.2 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);
- 3.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-21:00 (3,5 ч), 23:00-24:00 (1 ч);
- 3.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 4.1 – 01:00-04:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-22:00 (4,5 ч);
- 4.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-07:30 (3,5 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 5.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 07:30-11:30 (4 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:30-22:00 (2,5 ч);
- 5.2 – 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-22:00 (3 ч);
- 6.1 – 02:00-05:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 20:00-23:00 (3 ч);
- 6.2 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:30 (4,5 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч).
Сумская область
С 08:41 действуют аварийные отключения. При этом энергетики напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью по почасовых.
Хмельницкая область
16 января в Хмельницкой области действуют:
- график почасовых отключений для населения:
- график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.
"Не все отключения, происходящие в электросетях, связаны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут являться плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – добавили в облэнерго.
Львовская область
Где смотреть график отключений света в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров прорабатывает решение по обеспечению бесперебойного электроснабжения для домов с электроотоплением. Речь идет о возможности отнести такие здания к объектам критической инфраструктуры на фоне сложной ситуации в энергосистеме страны зимой.
