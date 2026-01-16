В Украине масштабные отключения света: какие графики и где самая сложная ситуация 16 января

В пятницу, 16 января, в Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике. Почасовые графики введены по всей стране, в некоторых регионах (в частности, на Сумщине, Полтавщине) действуют аварийные отключения. Самая сложная ситуация – в Киеве, где введены сетевые ограничения и отключения не по графикам. Похожие проблемы – на Одесщине.

Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, области. Трудно также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, всех прифронтовых громадах. По всей стране действуют ограничения как для быта, так и для промышленности и бизнеса. Ситуация очень сложная", – отметил также министр энергетики Денис Шмыгаль во время Часа правительства в Верховной Раде.

Отключения электроэнергии 16 января: главное

В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

Ночью РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях .

. Самой сложной остается ситуация в столичном регионе . В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений не действуют.

. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений не действуют. Как и в предыдущие недели, в Одесской области сохраняются сетевые ограничения.

области сохраняются сетевые ограничения. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования .

. Во всех остальных областях – графики почасовых отключений . Их расписание и различаются в зависимости от региона. В некоторых областях отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

. Их расписание и различаются в зависимости от региона. В некоторых областях отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

По всей столице применяются сетевые ограничения – графики почасовых отключений не действуют. Вернуться к графикам можно будет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Без тепла остаются 182 дома. Они находятся в процессе подключения к теплоснабжению, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа правительства в Верховной Раде.

Минэнерго поручило провести Совет обороны города Киева, чтобы на уровне столицы были оперативно приняты необходимые дополнительные решения:

изменение правил передвижения в комендантский час (все должны получить возможность добраться до пункта несокрушимости беспрепятственно);

ограничение лишнего рекламного освещения и подсветки;

работа и доукомплектация пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.

Киевская область

В Бориспольском и Броварском районах и введены экстренные отключения. "Во время экстренных отключений графики не действуют", – отметили в ДТЭК.

В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Расписание такое:

Одесская область

Из-за последствий российских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения. Это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.

Такие отключения невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации.

Черкасская область

Применяются графики почасовых отключений. Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения:

1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:30 (4,5 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:30 (4,5 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:00-08:30 (3,5 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-20:00 (3,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 05:00-08:30 (3,5 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-20:00 (3,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 2.1 – 03:00-06:00 (3 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-18:00 (3,5 ч), 20:00-22:00 (2 ч);

– 03:00-06:00 (3 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-18:00 (3,5 ч), 20:00-22:00 (2 ч); 2.2 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 02:00-06:00 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 3.1 – 00:00-03:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-21:00 (3,5 ч), 23:00-24:00 (1 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-21:00 (3,5 ч), 23:00-24:00 (1 ч); 3.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 4.1 – 01:00-04:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-22:00 (4,5 ч);

– 01:00-04:00 (3 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-22:00 (4,5 ч); 4.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-07:30 (3,5 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-07:30 (3,5 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 5.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 07:30-11:30 (4 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:30-22:00 (2,5 ч);

– 02:00-06:00 (4 ч), 07:30-11:30 (4 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:30-22:00 (2,5 ч); 5.2 – 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-22:00 (3 ч);

– 00:00-04:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-22:00 (3 ч); 6.1 – 02:00-05:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 20:00-23:00 (3 ч);

– 02:00-05:00 (3 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 20:00-23:00 (3 ч); 6.2 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:30 (4,5 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч).

Сумская область

С 08:41 действуют аварийные отключения. При этом энергетики напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью по почасовых.

Хмельницкая область

16 января в Хмельницкой области действуют:

график почасовых отключений для населения:

график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.

"Не все отключения, происходящие в электросетях, связаны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут являться плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – добавили в облэнерго.

Львовская область

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров прорабатывает решение по обеспечению бесперебойного электроснабжения для домов с электроотоплением. Речь идет о возможности отнести такие здания к объектам критической инфраструктуры на фоне сложной ситуации в энергосистеме страны зимой.

