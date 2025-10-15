В Украине масштабные отключения света: где действуют аварийные графики
Практически по всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина – последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что не затронули отключения только:
- Донецкую.
- Часть Черниговской области.
"Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.
При этом энергетики призвали украинцев, которых отключения не затронули, потреблять электричество бережливо.
В целом же, отметим, следить за ситуацией с энергоснабжением своего региона украинцы могут самостоятельно. Сделать это можно на официальных ресурсах облэнерго:
Как готовиться к возможным блэкаутам
В то же время, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
К примеру, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже публиковали список таких продуктов питания. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:
- мясные, рыбные и овощные консервы;
- сушеное и вяленое мясо;
- сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);
- хлебцы, печенье, сухари;
- сухофрукты, орешки;
- шоколад, конфеты;
- энергетические батончики.
Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.
Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 31 октября в Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответственно, он останется на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч.
