В Украине из-за атаки РФ аварийно отключали электроэнергию: проблемы возникли в четырех областях

По состоянию на 20 октября украинские энергетики возобновили электроснабжение более 78 тысяч потребителей, пострадавших от атак на инфраструктуру. В то же время из-за новых обстрелов без света остаются части Сумской, Черниговской, Донецкой и Запорожской областей.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. 19 октября атаки беспилотников привели к повреждениям энергетической инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

Для предотвращения перегрузки системы компания "Укрэнерго" вынуждена была вводить аварийные отключения. Однако уже в 12:55 в Черниговской области и в 20:47 в Сумской области электроснабжение было восстановлено для всех потребителей. Несмотря на эти усилия, утро 20 октября принесло новые атаки, из-за которых снова произошло обесточивание в Сумской области.

Подготовка к отопительному сезону (ОЗУ) проходит в условиях серьезных повреждений ключевых объектов энергетической инфраструктуры. Ежедневные обстрелы наносят значительный ущерб, но в целом энергосистема остается сбалансированной, благодаря чему страна может избежать массовых длительных отключений. Для того чтобы поддержать стабильность работы системы, "Укрэнерго" призывает потребителей использовать электроэнергию бережливо, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00, когда нагрузка на сеть самая высокая.

Последствия обстрелов

Атаки на энергетическую инфраструктуру 19-20 октября повлекли за собой масштабные обесточения в нескольких областях Украины. Пострадали потребители в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На Черниговщине из-за обстрела были повреждены линии электропередач, из-за чего без света остались около 350 абонентов. В Сумской области в результате дроновой атаки во время воздушной тревоги обесточились подстанции и значительное количество бытовых потребителей. На утро 20 октября снова зафиксировано обесточивание в результате ударов по энергообъектам.

В то же время в других регионах Украины также возникли проблемы. Во Львовской области, из-за пожара на территории шахты, была проведена эвакуация 32 работников, однако пострадавших нет. В Донецкой области из-за технологических нарушений на шахте произошло обесточивание, но все 20 работников были успешно эвакуированы.

За прошедшие сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение для 78 165 потребителей, оставшихся без света в результате боевых действий и технических нарушений. Однако к утру 20 октября остаются частично или полностью обесточенными 563 населенных пункта из-за активных боевых действий и повреждений энергообъектов.

Для стабилизации энергосистемы прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы в общем объеме 5000 МВт*ч с мощностью 1290 МВт. Этот импорт является важной составляющей для покрытия дефицита в энергосистеме и обеспечения стабильного снабжения электроэнергией.

Утром 20 октября российские войска нанесли очередной удар по энергетическому объекту в Сумской области, оставив более 100 населенных пунктов без электроснабжения. По сообщению "Сумыоблэнерго", в Роменской области было обесточено более 37 тысяч потребителей в 104 населенных пунктах. Еще более 14 тысяч потребителей остаются без света на приграничных территориях области.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете по Украине прогнозирует значительный дефицит электроэнергии зимой на уровне 3-4 ГВт. Это связано с продолжающимися ракетными обстрелами, приводящими к повреждениям энергетических объектов.

Украинские власти имеют амбициозный план снизить дефицит путем построения дополнительных генерирующих мощностей на 1 ГВт и увеличения импорта электроэнергии из Европейского Союза до 3 ГВт. Это позволит частично покрыть дефицит, но риски продолжают оставаться высокими из-за вражеских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зимой ожидаются отключения электроэнергии из-за дефицита. В этот период возможны перепады напряжения: чтобы сохранить технику в этот период, необходимо установить реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!