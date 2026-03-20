Четыре области частично обесточены из-за обстрелов РФ: какая ситуация в энергетике 20 марта

20 марта в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии, но ограничения затронут не всех украинцев – некоторые группы это не затронет. В то же время, едва ли не самая жесткая ситуация – на Полтавщине, где свет будут отключать всем очередям жителей. Между тем из-за боевых действий и российских обстрелов Днепропетровская, Донецкая, Николаевская и Харьковская области частично остались без света.

Об этом сообщили в облэнерго, ДТЭК и в Министерстве энергетики. Продолжительность отключений также отличается от региона к региону и достигает максимум 4 часов подряд.

Какая ситуация в энергосистеме 20 марта

Из-за боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры отдельные районы Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей временно обе сточены.

сточены. Чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов, энергетики работают в усиленном режиме.

Киев

В столице действуют индивидуальные графики включений с 8:00 по 22:00. Чтобы узнать время расписание ограничений, нужно указать свой адрес на сайте, чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", или "Киев Цифровой".

Киевская область

Очередь 1.1: 08:00-11:00 (3 часа);

08:00-11:00 (3 часа); Очередь 1.2: 08:00-11:00 (3 часа);

08:00-11:00 (3 часа); Очередь 2.1: 18:00-22:00 (4 часа);

18:00-22:00 (4 часа); Очередь 2.2: 18:00-22:00 (4 часа);

18:00-22:00 (4 часа); Очередь 3.1: не выключается;

не выключается; Очередь 3.2: не выключается;

не выключается; Очередь 4.1: 11:00-14:30 (3 ч 30 мин);

11:00-14:30 (3 ч 30 мин); Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: 16:00-18:00 (2 часа);

16:00-18:00 (2 часа); Очередь 5.2: не выключается;

не выключается; Очередь 6.1: 14:30-18:00 (3 ч 30 мин);

14:30-18:00 (3 ч 30 мин); Очередь6.2: не выключается.

Волынская область

Очередь 1.1: не выключается;

не выключается; Очередь 1.2: 17:00-20:00 (3 часа);

17:00-20:00 (3 часа); Очередь 2.1: 17:00-21:00 (4 часа);

17:00-21:00 (4 часа); Очередь 2.2: не выключается;

не выключается; Очередь 3.1: не выключается;

не выключается; Очередь 3.2: не выключается;

не выключается; Очередь 4.1: не выключается;

не выключается; Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: не выключается;

не выключается; Очередь 5.2: не выключается;

не выключается; Очередь 6.1: не выключается;

не выключается; Очередь6.2: не выключается.

Ивано-Франковская область

Очередь 1.1: не отключается;

не отключается; Очередь 1.2: не выключается;

не выключается; Очередь 2.1: не выключается;

не выключается; Очередь 2.2: 17:00-19:00 (2 часа);

17:00-19:00 (2 часа); Очередь 3.1: 19:00-21:00 (2 часа);

19:00-21:00 (2 часа); Очередь 3.2: 19:00-21:00 (2 часа);

19:00-21:00 (2 часа); Очередь 4.1: не выключается;

не выключается; Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: не выключается;

не выключается; Очередь 5.2: не выключается;

не выключается; Очередь 6.1: 17:00-19:00 (2 часа);

17:00-19:00 (2 часа); Очередь6.2: не выключается.

Львовская область

Очередь 1.1: не выключается;

не выключается; Очередь 1.2: не выключается;

не выключается; Очередь 2.1: не выключается;

не выключается; Очередь 2.2: не выключается;

не выключается; Очередь 3.1: не выключается;

не выключается; Очередь 3.2: 17:00-19:00 (2 часа);

17:00-19:00 (2 часа); Очередь 4.1: не выключается;

не выключается; Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: 19:00-21:00 (2 часа);

19:00-21:00 (2 часа); Очередь 5.2: 19:00-21:00 (2 часа);

19:00-21:00 (2 часа); Очередь 6.1: 17:00-19:00 (2 часа);

17:00-19:00 (2 часа); Очередь6.2: не выключается.

Днепропетровская область

Очередь 1.1: не выключается;

не выключается; Очередь 1.2: 08:00-09:30 (1 час 30 мин);

08:00-09:30 (1 час 30 мин); Очередь 2.1: 16:30-20:00 (3 ч 30 мин);

16:30-20:00 (3 ч 30 мин); Очередь 2.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин);

08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин); Очередь 3.1: 20:00-22:00 (2 часа);

20:00-22:00 (2 часа); Очередь 3.2: 20:00-22:00 (2 часа);

20:00-22:00 (2 часа); Очередь 4.1: 09:30-11:00 (1 час 30 мин);

09:30-11:00 (1 час 30 мин); Очередь 4.2: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин);

09:30-13:00 (3 ч 30 мин); Очередь 5.1: не выключается;

не выключается; Очередь 5.2: не выключается;

не выключается; Очередь 6.1: 16:00-17:30 (1 час 30 мин);

16:00-17:30 (1 час 30 мин); Очередь 6.2: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин).

Житомирская область

Очередь 1.2: не отключается;

не отключается; Очередь 2.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин);

08:00-09:30 (1 час 30 мин); Очередь 2.2: 19:00-21:00 (2 часа);

19:00-21:00 (2 часа); Очередь 3.1: 17:00-20:00 (3 часа);

17:00-20:00 (3 часа); Очередь 3.2: 17:00-20:00 (3 часа);

17:00-20:00 (3 часа); Очередь 4.1: 16:30-19:30 (3 часа);

16:30-19:30 (3 часа); Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: 15:00-18:00 (3 часа);

15:00-18:00 (3 часа); Очередь 5.2: 13:00-16:00 (3 часа);

13:00-16:00 (3 часа); Очередь 6.1: 10:00-14:00 (4 часа);

10:00-14:00 (4 часа); Очередь6.2: не выключается.

Николаевская область

Очередь 1.1: 16:30-19:30 (3 часа);

16:30-19:30 (3 часа); Очередь 1.2: не выключается;

не выключается; Очередь 2.1: не выключается;

не выключается; Очередь 2.2: не выключается;

не выключается; Очередь 3.1: не выключается;

не выключается; Очередь 3.2: не выключается;

не выключается; Очередь 4.1: 16:30-19:30 (3 часа);

16:30-19:30 (3 часа); Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: 19:30-21:30 (2 часа);

19:30-21:30 (2 часа); Очередь 5.2: не выключается;

не выключается; Очередь 6.1: не выключается;

не выключается; Очередь6.2: 19:30-21:30 (2 часа).

Одесская область

Очередь 1.1: не выключается;

не выключается; Очередь 1.2: не выключается;

не выключается; Очередь 2.1: 18:30-21:00 (2 часа 30 мин);

18:30-21:00 (2 часа 30 мин); Очередь 2.2: 18:30-21:00 (2 ч 30 мин);

18:30-21:00 (2 ч 30 мин); Очередь 3.1: 17:00-18:30 (1 час 30 мин);

17:00-18:30 (1 час 30 мин); Очередь 3.2: 17:00-18:30 (1 час 30 мин);

17:00-18:30 (1 час 30 мин); Очередь 4.1: не выключается;

не выключается; Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: не выключается;

не выключается; Очередь 5.2: не выключается;

не выключается; Очередь 6.1: не выключается;

не выключается; Очередь6.2: не выключается.

Полтавская область

Очередь 1.1: 12:00-13:00 (1 час); 18:00-20:00 (2 часа);

12:00-13:00 (1 час); 18:00-20:00 (2 часа); Очередь 1.2: 13:00-14:00 (1 час); 19:00-21:00 (2 часа);

13:00-14:00 (1 час); 19:00-21:00 (2 часа); Очередь 2.1: 08:00-09:00 (1 год); 13:00-15:00 (2 год); 19:00-21:00 (2 год);

08:00-09:00 (1 год); 13:00-15:00 (2 год); 19:00-21:00 (2 год); Очередь 2.2: 08:00-09:00 (1 год); 14:00-16:00 (2 год); 20:00-21:00 (1 год);

08:00-09:00 (1 год); 14:00-16:00 (2 год); 20:00-21:00 (1 год); Очередь 3.1: 09:00-10:00 (1 год); 15:00-16:00 (1 год);

09:00-10:00 (1 год); 15:00-16:00 (1 год); Очередь 3.2: 09:00-11:00 (2 ч); 15:00-17:00 (2 ч);

09:00-11:00 (2 ч); 15:00-17:00 (2 ч); Очередь 4.1: 10:00-12:00 (2 часа); 16:00-18:00 (2 часа);

10:00-12:00 (2 часа); 16:00-18:00 (2 часа); Очередь 4.2: 10:00-12:00 (2 ч); 16:00-18:00 (2 ч);

10:00-12:00 (2 ч); 16:00-18:00 (2 ч); Очередь 5.1: 11:00-13:00 (2 часа); 17:00-19:00 (2 часа);

11:00-13:00 (2 часа); 17:00-19:00 (2 часа); Очередь 5.2: 11:00-13:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч);

11:00-13:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч); Очередь 6.1: 12:00-13:00 (1 год); 18:00-20:00 (2 часа);

12:00-13:00 (1 год); 18:00-20:00 (2 часа); Очередь 6.2: 12:00-14:00 (2 ч); 19:00-21:00 (2 ч).

Сумская область

Очередь 1.1: не отключается;

не отключается; Очередь 1.2: не выключается;

не выключается; Очередь 2.1: не выключается;

не выключается; Очередь 2.2: 20:00-22:00 (2 часа);

20:00-22:00 (2 часа); Очередь 3.1: 18:00-22:00 (4 часа);

18:00-22:00 (4 часа); Очередь 3.2: 16:00-20:00 (4 часа);

16:00-20:00 (4 часа); Очередь 4.1: 14:00-18:00 (4 часа);

14:00-18:00 (4 часа); Очередь 4.2: 12:00-14:00 (2 ч);

12:00-14:00 (2 ч); Очередь 5.1: 10:00-12:00 (2 часа);

10:00-12:00 (2 часа); Очередь 5.2: 08:00-10:00 (2 часа);

08:00-10:00 (2 часа); Очередь 6.1: не выключается;

не выключается; Очередь6.2: не выключается.

Харьковская область

Очередь 1.1: 10:00-11:00 (1 час);

10:00-11:00 (1 час); Очередь 1.2: 10:00-11:00 (1 час);

10:00-11:00 (1 час); Очередь 2.1: 11:00-13:30 (2 ч 30 мин); 20:30-22:00 (1 ч 30 мин);

11:00-13:30 (2 ч 30 мин); 20:30-22:00 (1 ч 30 мин); Очередь 2.2: 20:30-22:00 (1 час 30 мин);

20:30-22:00 (1 час 30 мин); Очередь 3.1: 16:00-17:00 (1 час);

16:00-17:00 (1 час); Очередь 3.2: 16:00-17:00 (1 час);

16:00-17:00 (1 час); Очередь 4.1: 13:30-16:00 (2 часа 30 мин);

13:30-16:00 (2 часа 30 мин); Очередь 4.2: не выключается;

не выключается; Очередь 5.1: 17:00-20:30 (3 ч 30 мин);

17:00-20:30 (3 ч 30 мин); Очередь 5.2: 17:00-20:30 (3 ч 30 мин);

17:00-20:30 (3 ч 30 мин); Очередь 6.1: 08:00-10:00 (2 часа);

08:00-10:00 (2 часа); Очередь6.2: 08:00-10:00 (2 часа).

Черкасская область

Очередь 1.1: 08:00-10:00 (2 часа);

08:00-10:00 (2 часа); Очередь 1.2: 08:00-11:00 (3 часа);

08:00-11:00 (3 часа); Очередь 2.1: 10:00-12:00 (2 часа);

10:00-12:00 (2 часа); Очередь 2.2: 12:00-14:00 (2 часа);

12:00-14:00 (2 часа); Очередь 3.1: 14:00-16:00 (2 часа);

14:00-16:00 (2 часа); Очередь 3.2: 20:00-22:00 (2 часа);

20:00-22:00 (2 часа); Очередь 4.1: 20:00-22:00 (2 часа);

20:00-22:00 (2 часа); Очередь 4.2: 18:00-20:00 (2 часа);

18:00-20:00 (2 часа); Очередь 5.1: 18:00-20:00 (2 часа);

18:00-20:00 (2 часа); Очередь 5.2: 16:00-18:00 (2 часа);

16:00-18:00 (2 часа); Очередь 6.1: 16:00-18:00 (2 часа);

16:00-18:00 (2 часа); Очередь6.2: не выключается.

Черниговская область

Очередь 1.1: не выключается;

не выключается; Очередь 1.2: 11:00-15:00 (4 часа);

11:00-15:00 (4 часа); Очередь 2.1: 08:00-11:00 (3 часа);

08:00-11:00 (3 часа); Очередь 2.2: 08:00-11:00 (3 ч);

08:00-11:00 (3 ч); Очередь 3.1: 16:00-18:30 (2 ч 30 мин);

16:00-18:30 (2 ч 30 мин); Очередь 3.2: 15:00-18:30 (3 ч 30 мин);

15:00-18:30 (3 ч 30 мин); Очередь 4.1: 18:30-22:00 (3 ч 30 мин);

18:30-22:00 (3 ч 30 мин); Очередь 4.2: 18:30-22:00 (3 ч 30 мин);

18:30-22:00 (3 ч 30 мин); Очередь 5.1: не выключается;

не выключается; Очередь 5.2: не выключается;

не выключается; Очередь 6.1: не выключается;

не выключается; Очередь6.2: не выключается.

Как уже сообщал OBOZ.UA, временное ограничение подачи электроэнергии и графики отключений стало следствием влияния сразу нескольких факторов. Первоначально – это российские обстрелы, а также плановые ремонты атомных блоков и сложные погодные условия, которые ограничивают производство электричества.

