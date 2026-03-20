Четыре области частично обесточены из-за обстрелов РФ: какая ситуация в энергетике 20 марта
20 марта в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии, но ограничения затронут не всех украинцев – некоторые группы это не затронет. В то же время, едва ли не самая жесткая ситуация – на Полтавщине, где свет будут отключать всем очередям жителей. Между тем из-за боевых действий и российских обстрелов Днепропетровская, Донецкая, Николаевская и Харьковская области частично остались без света.
Об этом сообщили в облэнерго, ДТЭК и в Министерстве энергетики. Продолжительность отключений также отличается от региона к региону и достигает максимум 4 часов подряд.
Какая ситуация в энергосистеме 20 марта
- Из-за боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры отдельные районы Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей временно обесточены.
- Чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов, энергетики работают в усиленном режиме.
Киев
В столице действуют индивидуальные графики включений с 8:00 по 22:00. Чтобы узнать время расписание ограничений, нужно указать свой адрес на сайте, чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", или "Киев Цифровой".
Киевская область
- Очередь 1.1: 08:00-11:00 (3 часа);
- Очередь1.2: 08:00-11:00 (3 часа);
- Очередь 2.1: 18:00-22:00 (4 часа);
- Очередь 2.2: 18:00-22:00 (4 часа);
- Очередь3.1: не выключается;
- Очередь3.2: не выключается;
- Очередь 4.1: 11:00-14:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь 5.1: 16:00-18:00 (2 часа);
- Очередь5.2: не выключается;
- Очередь 6.1: 14:30-18:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь6.2: не выключается.
Волынская область
- Очередь1.1: не выключается;
- Очередь1.2: 17:00-20:00 (3 часа);
- Очередь 2.1: 17:00-21:00 (4 часа);
- Очередь2.2: не выключается;
- Очередь3.1: не выключается;
- Очередь3.2: не выключается;
- Очередь4.1: не выключается;
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь5.1: не выключается;
- Очередь5.2: не выключается;
- Очередь6.1: не выключается;
- Очередь6.2: не выключается.
Ивано-Франковская область
- Очередь1.1: не отключается;
- Очередь 1.2: не выключается;
- Очередь 2.1: не выключается;
- Очередь2.2: 17:00-19:00 (2 часа);
- Очередь 3.1: 19:00-21:00 (2 часа);
- Очередь 3.2: 19:00-21:00 (2 часа);
- Очередь4.1: не выключается;
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь5.1: не выключается;
- Очередь5.2: не выключается;
- Очередь 6.1: 17:00-19:00 (2 часа);
- Очередь6.2: не выключается.
Львовская область
- Очередь1.1: не выключается;
- Очередь1.2: не выключается;
- Очередь2.1: не выключается;
- Очередь 2.2: не выключается;
- Очередь3.1: не выключается;
- Очередь3.2: 17:00-19:00 (2 часа);
- Очередь4.1: не выключается;
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь 5.1: 19:00-21:00 (2 часа);
- Очередь5.2: 19:00-21:00 (2 часа);
- Очередь 6.1: 17:00-19:00 (2 часа);
- Очередь6.2: не выключается.
Днепропетровская область
- Очередь1.1: не выключается;
- Очередь1.2: 08:00-09:30 (1 час 30 мин);
- Очередь 2.1: 16:30-20:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь2.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин);
- Очередь 3.1: 20:00-22:00 (2 часа);
- Очередь 3.2: 20:00-22:00 (2 часа);
- Очередь 4.1: 09:30-11:00 (1 час 30 мин);
- Очередь 4.2: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь5.1: не выключается;
- Очередь5.2: не выключается;
- Очередь 6.1: 16:00-17:30 (1 час 30 мин);
- Очередь 6.2: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин).
Житомирская область
- Очередь1.2: не отключается;
- Очередь 2.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин);
- Очередь2.2: 19:00-21:00 (2 часа);
- Очередь 3.1: 17:00-20:00 (3 часа);
- Очередь 3.2: 17:00-20:00 (3 часа);
- Очередь 4.1: 16:30-19:30 (3 часа);
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь 5.1: 15:00-18:00 (3 часа);
- Очередь 5.2: 13:00-16:00 (3 часа);
- Очередь 6.1: 10:00-14:00 (4 часа);
- Очередь6.2: не выключается.
Николаевская область
- Очередь 1.1: 16:30-19:30 (3 часа);
- Очередь1.2: не выключается;
- Очередь2.1: не выключается;
- Очередь2.2: не выключается;
- Очередь3.1: не выключается;
- Очередь3.2: не выключается;
- Очередь 4.1: 16:30-19:30 (3 часа);
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь 5.1: 19:30-21:30 (2 часа);
- Очередь5.2: не выключается;
- Очередь6.1: не выключается;
- Очередь6.2: 19:30-21:30 (2 часа).
Одесская область
- Очередь1.1: не выключается;
- Очередь 1.2: не выключается;
- Очередь 2.1: 18:30-21:00 (2 часа 30 мин);
- Очередь2.2: 18:30-21:00 (2 ч 30 мин);
- Очередь 3.1: 17:00-18:30 (1 час 30 мин);
- Очередь 3.2: 17:00-18:30 (1 час 30 мин);
- Очередь4.1: не выключается;
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь5.1: не выключается;
- Очередь5.2: не выключается;
- Очередь6.1: не выключается;
- Очередь6.2: не выключается.
Полтавская область
- Очередь 1.1: 12:00-13:00 (1 час); 18:00-20:00 (2 часа);
- Очередь 1.2: 13:00-14:00 (1 час); 19:00-21:00 (2 часа);
- Очередь 2.1: 08:00-09:00 (1 год); 13:00-15:00 (2 год); 19:00-21:00 (2 год);
- Очередь2.2: 08:00-09:00 (1 год); 14:00-16:00 (2 год); 20:00-21:00 (1 год);
- Очередь 3.1: 09:00-10:00 (1 год); 15:00-16:00 (1 год);
- Очередь 3.2: 09:00-11:00 (2 ч); 15:00-17:00 (2 ч);
- Очередь 4.1: 10:00-12:00 (2 часа); 16:00-18:00 (2 часа);
- Очередь 4.2: 10:00-12:00 (2 ч); 16:00-18:00 (2 ч);
- Очередь 5.1: 11:00-13:00 (2 часа); 17:00-19:00 (2 часа);
- Очередь5.2: 11:00-13:00 (2 ч); 18:00-20:00 (2 ч);
- Очередь 6.1: 12:00-13:00 (1 год); 18:00-20:00 (2 часа);
- Очередь 6.2: 12:00-14:00 (2 ч); 19:00-21:00 (2 ч).
Сумская область
- Очередь1.1: не отключается;
- Очередь 1.2: не выключается;
- Очередь 2.1: не выключается;
- Очередь2.2: 20:00-22:00 (2 часа);
- Очередь 3.1: 18:00-22:00 (4 часа);
- Очередь 3.2: 16:00-20:00 (4 часа);
- Очередь 4.1: 14:00-18:00 (4 часа);
- Очередь 4.2: 12:00-14:00 (2 ч);
- Очередь 5.1: 10:00-12:00 (2 часа);
- Очередь5.2: 08:00-10:00 (2 часа);
- Очередь6.1: не выключается;
- Очередь6.2: не выключается.
Харьковская область
- Очередь 1.1: 10:00-11:00 (1 час);
- Очередь1.2: 10:00-11:00 (1 час);
- Очередь 2.1: 11:00-13:30 (2 ч 30 мин); 20:30-22:00 (1 ч 30 мин);
- Очередь 2.2: 20:30-22:00 (1 час 30 мин);
- Очередь 3.1: 16:00-17:00 (1 час);
- Очередь 3.2: 16:00-17:00 (1 час);
- Очередь 4.1: 13:30-16:00 (2 часа 30 мин);
- Очередь4.2: не выключается;
- Очередь 5.1: 17:00-20:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 5.2: 17:00-20:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 6.1: 08:00-10:00 (2 часа);
- Очередь6.2: 08:00-10:00 (2 часа).
Черкасская область
- Очередь 1.1: 08:00-10:00 (2 часа);
- Очередь1.2: 08:00-11:00 (3 часа);
- Очередь 2.1: 10:00-12:00 (2 часа);
- Очередь 2.2: 12:00-14:00 (2 часа);
- Очередь 3.1: 14:00-16:00 (2 часа);
- Очередь 3.2: 20:00-22:00 (2 часа);
- Очередь 4.1: 20:00-22:00 (2 часа);
- Очередь 4.2: 18:00-20:00 (2 часа);
- Очередь 5.1: 18:00-20:00 (2 часа);
- Очередь 5.2: 16:00-18:00 (2 часа);
- Очередь 6.1: 16:00-18:00 (2 часа);
- Очередь6.2: не выключается.
Черниговская область
- Очередь1.1: не выключается;
- Очередь1.2: 11:00-15:00 (4 часа);
- Очередь 2.1: 08:00-11:00 (3 часа);
- Очередь2.2: 08:00-11:00 (3 ч);
- Очередь 3.1: 16:00-18:30 (2 ч 30 мин);
- Очередь 3.2: 15:00-18:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 4.1: 18:30-22:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 4.2: 18:30-22:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь5.1: не выключается;
- Очередь5.2: не выключается;
- Очередь 6.1: не выключается;
- Очередь6.2: не выключается.
Как уже сообщал OBOZ.UA, временное ограничение подачи электроэнергии и графики отключений стало следствием влияния сразу нескольких факторов. Первоначально – это российские обстрелы, а также плановые ремонты атомных блоков и сложные погодные условия, которые ограничивают производство электричества.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!