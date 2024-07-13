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В Украине для части чиновников могут поднять зарплаты: кого коснется

Александр Литвин
Коммуналка
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Какие зарплаты платят украинцам

Кабинет министров разрешил районным военным администрациям согласовывать начисление повышенных зарплат сотрудникам на прифронтовых территориях, сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Сегодня Кабмин внес разработанные Минреинтеграции изменения в постановления от 25 апреля 2023 года №391 и от 25 августа 2023 года №928. Эти документы касаются механизма повышения зарплат сотрудникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Речь идет и о государственных служащих , и о работниках государственных учреждений", – говорится в сообщении министерства.

Ранее список сотрудников согласовывался с соответствующей областной военной администрацией. "Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации", – добавили в ведомстве.

Какие зарплаты получают украинцы

Отметим, по последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость обновления экономики. Два года назад жители Украины в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн. Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период составила 31,6%.

Если же считать зарплаты в долларах, то окажется, что до уровня 2020 года Украина должна дойти только в этом году. Так, если в 2020-м украинцы в среднем зарабатывали 526 долларов, то уже в 2022-м этот показатель упал до 459 долларов. В 2023-м произошел значительный рост зарплат, однако из-за девальвации средний размер в долларовом эквиваленте составил по итогам года всего 489 долларов.

В 2024 году, если прогнозы средней зарплаты и курса доллара, которые заложены в бюджет на этот год, реализуются, средняя зарплата составит 536 долларов. Далее, даже в условиях девальвации гриви до 45 грн/$, средняя зарплата будет значительно расти даже в валютном эквиваленте.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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