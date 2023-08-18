В Украине буду повышены тарифы на газ, отопление и горячую воду: названы сроки

Мораторий на повышение сразу нескольких коммунальных тарифов может остаться в силе до 2025 года – способствуя удержанию роста инфляции. Речь о расценках на газ, горячую воду и отопление.

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Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ. Более того, в регуляторе надеются, что после снятия моратория повышение тарифов будет плавным и постепенным, а не резким и одномоментным.

"Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным. И продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки", – отметили в Нацбанке.

Впрочем, НБУ учитывает, что мораторий не распространяется на другие виды коммунальных услуг. В частности холодное водоснабжение и электроснабжение.

Касаемо последнего же, в Нацбанке признали: выросший с 1 июня тариф для населения оказался более высоким, чем ожидали в регуляторе. Что, впрочем, не повлияло на общую тенденцию к замедлению так называемой административной инфляции – роста цен на регулируемые государством услуги и товары. В середине 2023 года темпы роста административных цен снизились до 12,5%.

Каким будет тариф на свет в сентябре

В то же время, Минэнергетики не планирует менять текущий тариф на электричество для бытовых потребителей до конца отопительного сезона в 2024 году. Таким образом, в сентябре украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час – независимо от объема потребления.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Повысили же тариф, по его словам, ради получения дополнительных средств на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, с июля 2022 года по июль-2023 услгуи ЖКХ в Украине подорожали на 14,7%. Больше всего – именно электричество, сразу на 69,7%.