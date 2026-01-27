Электроэнергия в дефиците, есть аварийные обесточивания: как отключают свет украинцам 27 января
Во вторник 28 января, в Украине фиксируется сложная ситуация в энергосистеме. В ряде областей, в т.ч. в Киеве, на Харьковщине и в части Одесщины – аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики введены по всем остальным регионам.
Об общей обстановке в энергетике сообщает "Укрэнерго" и Министерство энергетики, детали публикуют некоторые облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
"В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения (в столице. – Ред.). Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы", – отметили энергетики.
Отключения электроэнергии 27 января: главное
- В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.
- В результате очередных ночных атак обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
- Утром РФ также атаковала объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. Специалисты проводят замер показателей воздуха, ведь в городе зафиксирован дым и неприятный запах.
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
- Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях.
- Потребление электроэнергии выросло из-за применения меньшего объема ограничений в части регионов.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
Введены экстренные отключения электроэнергии, графики не действуют. Энергетики просят экономить электроэнергию, когда она есть.
Киевская область
В области с 26 января действуют стабилизационные (почасовые) отключения электроэнергии. Одно отключений достигает 7 часов подряд:
Харьковская область
В Харькове и области применены аварийные отключения. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений (расписание не 27 января при этом не было опубликовано). Проверить отключения по конкретному адресу можно на сайте.
"Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения", – обратились к жителям региона в облэнерго.
Хмельницкая область
"Гололед добавил отключений. В связи с ухудшением погодных условий в Хмельницкой области, в частности из-за образования гололеда, наблюдается увеличение количества аварийных отключений электроэнергии", – отметили в облэнерго.
Следует понимать, что речь идет не о графиках аварийных отключений, которые вводятся из-за проблем в энергосистеме, а именно о локальных поломках в сетях. Например, это обесточивания из-за падений деревьев и обрывов проводов.
"В целом прекращение распределения электроэнергии наблюдается в более чем 140 населенных пунктах, из них 14 частично... Из-за большого количества аварийных отключений прекращение распределения электрической энергии может не соответствовать опубликованному графику почасовых отключений", – предупредили энергетики.
Одесская область
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районные центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.
Львовская область
Несмотря на утреннюю атаку, график отключений в регионе пока не меняли:
Где смотреть график отключений света в других областях
