Электроэнергия в дефиците, есть аварийные обесточивания: как отключают свет украинцам 27 января

Во вторник 28 января, в Украине фиксируется сложная ситуация в энергосистеме. В ряде областей, в т.ч. в Киеве, на Харьковщине и в части Одесщины – аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики введены по всем остальным регионам.

Видео дня

Об общей обстановке в энергетике сообщает "Укрэнерго" и Министерство энергетики, детали публикуют некоторые облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

"В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения (в столице. – Ред.). Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы", – отметили энергетики.

Отключения электроэнергии 27 января: главное

В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации.

В результате очередных ночных атак обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Утром РФ также атаковала объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. Специалисты проводят замер показателей воздуха, ведь в городе зафиксирован дым и неприятный запах.

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях.

в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Потребление электроэнергии выросло из-за применения меньшего объема ограничений в части регионов.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

Введены экстренные отключения электроэнергии, графики не действуют. Энергетики просят экономить электроэнергию, когда она есть.

Киевская область

В области с 26 января действуют стабилизационные (почасовые) отключения электроэнергии. Одно отключений достигает 7 часов подряд:

Харьковская область

В Харькове и области применены аварийные отключения. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений (расписание не 27 января при этом не было опубликовано). Проверить отключения по конкретному адресу можно на сайте.

"Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения", – обратились к жителям региона в облэнерго.

Хмельницкая область

"Гололед добавил отключений. В связи с ухудшением погодных условий в Хмельницкой области, в частности из-за образования гололеда, наблюдается увеличение количества аварийных отключений электроэнергии", – отметили в облэнерго.

Следует понимать, что речь идет не о графиках аварийных отключений, которые вводятся из-за проблем в энергосистеме, а именно о локальных поломках в сетях. Например, это обесточивания из-за падений деревьев и обрывов проводов.

"В целом прекращение распределения электроэнергии наблюдается в более чем 140 населенных пунктах, из них 14 частично... Из-за большого количества аварийных отключений прекращение распределения электрической энергии может не соответствовать опубликованному графику почасовых отключений", – предупредили энергетики.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районные центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.

Львовская область

Несмотря на утреннюю атаку, график отключений в регионе пока не меняли:

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам объяснили, почему в Буковеле постоянно есть свет. "Поделиться" такой электроэнергией со всей страной курорт не может.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!