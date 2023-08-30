В ряде областей Украины обесточены 467 населенных пунктов: названа причина

Из-за непогоды обесточено 467 населенных пунктов в западных областях Украины. В частности, речь идет о 286 тыс. потребителях во Львовской области.

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Как сообщило Министерство энергетики, из-за обстрела выключалась линия 110 кВ в Донецкой области. Это привело к отключению города Покровска и близлежащих поселков. Более 7 тыс. абонентов осталось без э/э, однако восстановительные работы продолжаются.

"Также в регионе зафиксирована остановка поездов. Для проведения ремонтных работ задействовано более полутысячи работников, ремонт сетей продолжается", – говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей продолжается. В Харьковской области из-за обстрелов поврежден газопровод многоквартирного дома в городе Купянск, также обстрелы привели к обесточению абонентов в Купянском и Дворичанском районах. Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В Херсоне же обесточенными остаются около 10 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине заканчивается подготовка к отопительному сезону. Местные органы власти не только готовят инфраструктуру к зиме, но и разрабатывают графики отключения света.

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