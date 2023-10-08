В Минэнерго призвали украинцев запасаться генераторами на зиму: заявление Галущенко

Украинцев призывают запасаться генераторами на зиму. При этом со своей стороны энергетики будут делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Мы-Украина". "Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", – заявил он.

Галущенко отметил, что система электроснабжения Украины превосходит аналоги некоторых стран Европы и готова успешно пережить зимний период. "Два основных элемента, обеспечивающих надежность любой энергосистемы – генерация и передача электроэнергии – находятся на достаточно высоком уровне", – отметил глава министерства.

Видео дня

Также министр добавил, что возможности украинской энергосистемы часто недооцениваются. Он отметил, что сравнивая энергетический микс украинской системы с системами некоторых европейских стран, можно увидеть, что он значительно превосходит их.

Ранее старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников рассказал, что если страна-террористка Россия возобновит масштабные обстрелы украинской энергосистемы, отключение света с большой вероятностью вернутся. Самыми же проблемными с точки зрения энергообеспечения могут стать прифронтовые зоны, а также Одесская область и Киев.

При этом Одесский регион с точки зрения электроснабжения является наиболее проблемным. Он ведь – энергодефицитный.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее рассказал, что в настоящее время в мире нет полноценной работающей технологии, позволяющей накапливать и сохранять электроэнергию в огромных батареях – чтобы в случае блекаутов подавать его людям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!